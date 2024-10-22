Скандальна алжирська боксерка після золота на Олімпіаді-2024 перейде у професіонали

Алжирська боксерка Імане Хеліф, яка спричинила гендерний скандал на початку Олімпійських ігор-2024, вирішила перейти у професійний бокс.

Про свої плани 25-річна Хеліф розповіла під час пресконференції в штаб-квартирі Олімпійського комітету Алжиру.

"Незабаром я перейду у світ професійного боксу. Маю багато пропозицій. Поки що не вирішила, куди піду у професійний бокс. Але дуже скоро я зроблю цей крок. Ми, алжирці, хотіли б бачити своє представництво у професійному спорті", – сказала Хеліф.

Нагадаємо, на початку Олімпійських ігор 2024 Хеліф спричинила гендерний скандал через поєдинок 1/8 фіналу з італійською боксеркою Анджелою Каріні. Річ у тім, що алжирка вважається "біологічним чоловіком". У 2023 році Імане провалила гормональний тест та була дискваліфікована з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

Попри скандал, який розгорівся навколо її персони, представниця Алжиру змогла продовжити змагання, та здобула золоту медаль у ваговій категорії до 66 кг.