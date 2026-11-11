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Ірак не дозволив приземлятися літаку зі збірною Ірану через загрозу санкцій США

Микола Літвінов — 11 листопада 2026, 19:03
Ірак не дозволив приземлятися літаку зі збірною Ірану через загрозу санкцій США
Getty Images

Управління цивільної авіації Іраку заборонило приземлятися літаку зі збірною Ірану в аеропорту Басри через можливі санкції з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Reuters.

Літак з національною командою вимушений був повернутися до Ірану. Таким чином, збірна Ірану повинна знову вирушити до Іраку, але вже виключно сухопутним шляхом.

Таке рішення пов'язане з санкціями США, які забороняють світовим компаніям співпрацювати з авіакомпаніями з Ірану.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше заявляв, що за порушення цих правил може бути накладено покарання у вигляді виключення компанії із доларової системи розрахунків.

Варто зазначити, що в Іраку відбудеться товариський турнір, у якому братимуть участь Ірак, Іран, Ліван та Палестина.

Нагадаємо, що влітку цього року нападник збірної Ірану Мехді Таремі поскаржився на організацію чемпіонату світу 2026 року, який проходив на території США, через низку логістичних проблем.

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