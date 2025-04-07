Домініканський гравець Торонто отримав 14-річний контракт на 500 млн доларів

Бейсбольний клуб Торонто Блю Джейс домовився про 14-річний контракт зі своїм лідером Владіміром Герреро-молодшим. За цей час бейсболіст отримає 500 млн доларів.

Про це повідомляє інсайдери Джефф Пасан (ESPN) і Кен Розенталь (The Athletic).

Таким чином, клуб продемонстрував, що бажає утримати свою головну зірку на довготривалий термін.

26-річний Герреро приєднався до Торонто ще в 2018 році. З того часу він чотири рази обирався на Матч зірок, а в сезоні-2021 отримав нагороду "Золота рукавичка" (Gold Glove Award).

First baseman Vladimir Guerrero Jr. and the Toronto Blue Jays are in agreement on a 14-year, $500 million contract extension, pending physical, sources tell ESPN. A monumental, no-deferral deal to keep the homegrown star in Toronto for the rest of his career. — Jeff Passan (@JeffPassan) April 7, 2025

BREAKING: Vladimir Guerrero Jr. in agreement with Blue Jays on 14-year, $500M extension, pending physical, sources tell @TheAthletic. Story to come. — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) April 7, 2025

Домініканець є сином Владіміра Герреро – зірки МЛБ 00-х. Його тато 9 разів обирався на Матч зірок.

Нагадаємо, у міжсезоння Нью-Йорк Метс підписав 15-річний контракт на 765 млн доларів із Хуаном Сото. Це є найбільшим контрактом в історії спорту