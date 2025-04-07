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Домініканський гравець Торонто отримав 14-річний контракт на 500 млн доларів

Руслан Травкін — 7 квітня 2025, 09:18
Домініканський гравець Торонто отримав 14-річний контракт на 500 млн доларів
Владімір Герреро (ліворуч)
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Бейсбольний клуб Торонто Блю Джейс домовився про 14-річний контракт зі своїм лідером Владіміром Герреро-молодшим. За цей час бейсболіст отримає 500 млн доларів.

Про це повідомляє інсайдери Джефф Пасан (ESPN) і Кен Розенталь (The Athletic).

Таким чином, клуб продемонстрував, що бажає утримати свою головну зірку на довготривалий термін.

26-річний Герреро приєднався до Торонто ще в 2018 році. З того часу він чотири рази обирався на Матч зірок, а в сезоні-2021 отримав нагороду "Золота рукавичка" (Gold Glove Award).

Домініканець є сином Владіміра Герреро – зірки МЛБ 00-х. Його тато 9 разів обирався на Матч зірок.

Нагадаємо, у міжсезоння Нью-Йорк Метс підписав 15-річний контракт на 765 млн доларів із Хуаном Сото. Це є найбільшим контрактом в історії спорту

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