Домініканський гравець Торонто отримав 14-річний контракт на 500 млн доларів
Бейсбольний клуб Торонто Блю Джейс домовився про 14-річний контракт зі своїм лідером Владіміром Герреро-молодшим. За цей час бейсболіст отримає 500 млн доларів.
Про це повідомляє інсайдери Джефф Пасан (ESPN) і Кен Розенталь (The Athletic).
Таким чином, клуб продемонстрував, що бажає утримати свою головну зірку на довготривалий термін.
26-річний Герреро приєднався до Торонто ще в 2018 році. З того часу він чотири рази обирався на Матч зірок, а в сезоні-2021 отримав нагороду "Золота рукавичка" (Gold Glove Award).
Домініканець є сином Владіміра Герреро – зірки МЛБ 00-х. Його тато 9 разів обирався на Матч зірок.
Нагадаємо, у міжсезоння Нью-Йорк Метс підписав 15-річний контракт на 765 млн доларів із Хуаном Сото. Це є найбільшим контрактом в історії спорту