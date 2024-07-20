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Світоліна, Магучіх, Білодід: за ким з українських олімпійців найбільше стежать в Instagram

Микола Дендак — 20 липня, 19:00
Фото: Getty Images
Світоліна, Магучіх, Білодід: за ким з українських олімпійців найбільше стежать в Instagram

З 26 липня до 11 серпня у Франції відбудуться XXXIII Літні Олімпійські ігри, на яких понад 10 000 спортсменів з усього світу розіграють 329 комплектів нагород. На восьму для себе літню Олімпіаду Україна виборола 124 ліцензії.

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Чемпіон вирішив познайомити вас із головними зірками української делегації, які представлятимуть нашу країну на змаганнях в Парижі. Сьогодні ми представляємо топ-10 найбільш популярних українських олімпійців у мережі Instagram.

10 місце: Вікторія Ткачук

Срібна призерка чемпіонату Європи з бігу на 400 метрів з бар'єрами 29-річна легкоатлетка представлятиме Україну саме в цій дисципліні. Для неї це вже треті літні Ігри, раніше вона змагалася у 2016 (8 місце у півфіналі) та 2020 (6 місце у фіналі) роках.

На Instagram-сторінку Ткачук підписані 76,9 тисяч людей. Це єдиний представник топу, в якого підписників менше за 100 тисяч.

9 місце: Жан Беленюк

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та срібний призер Ріо-2016 їде в Париж здобувати чергову медаль у греко-римській боротьбі. 33-річний спортсмен також є багаторазовим чемпіонам Європи та світу.

Окрім цього, у 2019 році Беленюк був обраний народним депутатом України. У нього наразі 128 тисяч підписників у Instagram.

8 місце: Ольга Харлан

Без сумніву, жива легенда не лише українського, а й світового фехтування Ольга Харлан їде до Парижа, щоб боротися за медалі як в особистому турнірі, так і в командному. Особисте олімпійське золото — мабуть, єдина нагорода, якої вона ще не має і яка слугує головною мотивацією продовжувати фехтувати.

33-річна українка є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008, та бронзовою призеркою Лондона-2012 і Ріо-2016. За нею стежать 132 тисячі людей.

7 місце: Даяна Ястремська

24-річна одеситка наразі перебуває на 25 місці у світовому рейтингу тенісисток. Вона була першою, серед тих, хто народився у 2000-х роках, піднялася у топ-100 рейтингу.

Напередодні Ястремська непогано себе проявила на Вімблдоні-2024 та змогла дійти до третього кола, де у майже тригодинному матчі поступилась хорватці Донні Векич.

6 місце: Ярослава Магучіх

На попередній Олімпіаді Ярославі було лише 19, але попри це вона вже була претенденткою не лише на медаль, а й на перемогу. Тоді талановитій українці вдалося підкорити планку у 2,00 метри та стати бронзовою призеркою.

А напередодні 22-річна українка побила світовий рекорд Стефки Костадинової, який тримався довгих 37 років, тож на Олімпіаду-2024 вона їде явною фавориткою на золото. І попри це, на Магучіх наразі підписані лише 218 тисяч.

5 місце: Марта Костюк

Перша ракетка України 22-річна Марта Костюк також є однією з надій українців на медалі. Проте останнім часом її результати не вражають. З десяти останніх матчів киянка програла сім. Та все ж, талант + наполеглива робота дозволили їй стати однією із зірок українського спорту.

На Instagram-сторінку Марти підписані 297 тисяч людей.

4 місце: Юлія Левченко

На початку місяця Юлія здобула бронзу національної першості зі стрибків у висоту. А вже невдовзі вона представить Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Для неї це також 3 ОІ в кар'єрі (19 місце у півфіналі Ріо-2016 та 8 у фіналі Токіо-2020).

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Вона також є чемпіонкою юнацьких Олімпійських ігор-2014. У неї 462 тисячі підписників у мережі Instagram.

3 місце: Дар’я Білодід

Трійку найбільш популярних українських олімпійців відкриває дзюдоїстка Дар’я Білодід. 23-річна киянка є бронзовою призеркою Токіо-2020.

Ще до досягнення повноліття вона стала чемпіонкою Європи та світу, а у 18 років — дворазовою чемпіонкою світу, оновивши значну частину рекордів у своєму виді спорту. Наразі на Білодід підписані 470 тисяч людей.

2 місце: Марина Бех-Романчук

Для 29-річної спортсменки ця Олімпіада також стане третьою. Два минулі рази вона виходила у фінал змагань, на Ріо-2016 зробила три заступи і посіла останнє місце, а на Токіо-2020 фінішувала 5-ою.

Цього року Марина пропустила 5 місяців через травму, проте в першому ж старті (на етапі Діамантової ліги в Монако) вона здобула бронзу. У Бех-Романчук 503 тисячі підписників у Instagram.

1 місце: Еліна Світоліна

Найбільш популярною українською спортсменкою, серед тих, хто поїде на Олімпійські ігри-2024 є Еліна Світоліна. Колишня перша ракетка України настільки популярна, що кількість її підписників дорівнює сумі решти спортсменок з топ-5.

На минулій Олімпіаді вона здобула бронзу, і не приховує, що на Ігри в Парижі вирушає за ще однією нагородою. У Світоліної 1,7 мільйона підписників у мережі Instagram.

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