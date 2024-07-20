Світоліна, Магучіх, Білодід: за ким з українських олімпійців найбільше стежать в Instagram

З 26 липня до 11 серпня у Франції відбудуться XXXIII Літні Олімпійські ігри, на яких понад 10 000 спортсменів з усього світу розіграють 329 комплектів нагород. На восьму для себе літню Олімпіаду Україна виборола 124 ліцензії.

Чемпіон вирішив познайомити вас із головними зірками української делегації, які представлятимуть нашу країну на змаганнях в Парижі. Сьогодні ми представляємо топ-10 найбільш популярних українських олімпійців у мережі Instagram.

10 місце: Вікторія Ткачук

Срібна призерка чемпіонату Європи з бігу на 400 метрів з бар'єрами 29-річна легкоатлетка представлятиме Україну саме в цій дисципліні. Для неї це вже треті літні Ігри, раніше вона змагалася у 2016 (8 місце у півфіналі) та 2020 (6 місце у фіналі) роках.

На Instagram-сторінку Ткачук підписані 76,9 тисяч людей. Це єдиний представник топу, в якого підписників менше за 100 тисяч.

9 місце: Жан Беленюк

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та срібний призер Ріо-2016 їде в Париж здобувати чергову медаль у греко-римській боротьбі. 33-річний спортсмен також є багаторазовим чемпіонам Європи та світу.

Окрім цього, у 2019 році Беленюк був обраний народним депутатом України. У нього наразі 128 тисяч підписників у Instagram.

8 місце: Ольга Харлан

Без сумніву, жива легенда не лише українського, а й світового фехтування Ольга Харлан їде до Парижа, щоб боротися за медалі як в особистому турнірі, так і в командному. Особисте олімпійське золото — мабуть, єдина нагорода, якої вона ще не має і яка слугує головною мотивацією продовжувати фехтувати.

33-річна українка є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008, та бронзовою призеркою Лондона-2012 і Ріо-2016. За нею стежать 132 тисячі людей.

7 місце: Даяна Ястремська

24-річна одеситка наразі перебуває на 25 місці у світовому рейтингу тенісисток. Вона була першою, серед тих, хто народився у 2000-х роках, піднялася у топ-100 рейтингу.

Напередодні Ястремська непогано себе проявила на Вімблдоні-2024 та змогла дійти до третього кола, де у майже тригодинному матчі поступилась хорватці Донні Векич.

6 місце: Ярослава Магучіх

На попередній Олімпіаді Ярославі було лише 19, але попри це вона вже була претенденткою не лише на медаль, а й на перемогу. Тоді талановитій українці вдалося підкорити планку у 2,00 метри та стати бронзовою призеркою.

А напередодні 22-річна українка побила світовий рекорд Стефки Костадинової, який тримався довгих 37 років, тож на Олімпіаду-2024 вона їде явною фавориткою на золото. І попри це, на Магучіх наразі підписані лише 218 тисяч.

5 місце: Марта Костюк

Перша ракетка України 22-річна Марта Костюк також є однією з надій українців на медалі. Проте останнім часом її результати не вражають. З десяти останніх матчів киянка програла сім. Та все ж, талант + наполеглива робота дозволили їй стати однією із зірок українського спорту.

На Instagram-сторінку Марти підписані 297 тисяч людей.

4 місце: Юлія Левченко

На початку місяця Юлія здобула бронзу національної першості зі стрибків у висоту. А вже невдовзі вона представить Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Для неї це також 3 ОІ в кар'єрі (19 місце у півфіналі Ріо-2016 та 8 у фіналі Токіо-2020).

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Вона також є чемпіонкою юнацьких Олімпійських ігор-2014. У неї 462 тисячі підписників у мережі Instagram.

3 місце: Дар’я Білодід

Трійку найбільш популярних українських олімпійців відкриває дзюдоїстка Дар’я Білодід. 23-річна киянка є бронзовою призеркою Токіо-2020.

Ще до досягнення повноліття вона стала чемпіонкою Європи та світу, а у 18 років — дворазовою чемпіонкою світу, оновивши значну частину рекордів у своєму виді спорту. Наразі на Білодід підписані 470 тисяч людей.

2 місце: Марина Бех-Романчук

Для 29-річної спортсменки ця Олімпіада також стане третьою. Два минулі рази вона виходила у фінал змагань, на Ріо-2016 зробила три заступи і посіла останнє місце, а на Токіо-2020 фінішувала 5-ою.

Цього року Марина пропустила 5 місяців через травму, проте в першому ж старті (на етапі Діамантової ліги в Монако) вона здобула бронзу. У Бех-Романчук 503 тисячі підписників у Instagram.

1 місце: Еліна Світоліна

Найбільш популярною українською спортсменкою, серед тих, хто поїде на Олімпійські ігри-2024 є Еліна Світоліна. Колишня перша ракетка України настільки популярна, що кількість її підписників дорівнює сумі решти спортсменок з топ-5.

На минулій Олімпіаді вона здобула бронзу, і не приховує, що на Ігри в Парижі вирушає за ще однією нагородою. У Світоліної 1,7 мільйона підписників у мережі Instagram.