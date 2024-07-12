Бех-Романчук повернулася: українка завоювала бронзу на етапі Діамантової ліги в Монако

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук здобула бронзову нагороду на змаганнях в потрійному стрибку в межах етапу Діамантової ліги в Монако.

Бех-Романчук стрибнула на 14,81 метра. Для українки цей старт став першим з січня 2024-го через пошкодження.

Перемогу здобула кубинка Перес Ернандес, яка показала результат 14,96, другою стала спортсменка з Домініки Теа Лафонд — 14,87.

14.96m!



A third successive #DiamondLeague win this season for Leyanis Pérez Hernández in the triple jump 🇨🇺#MonacoDL🇲🇨#DiamondLeague

📷 Soňa Maleterova pic.twitter.com/v1HnBoTWbn — Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 12, 2024

Раніше Бех-Романчук відібралася на Олімпійські ігри-2024 у потрійному стрибку. Турнір проходитиме з 26 липня до 11 серпня.

Нагадаємо, що протягом етапу Діамантової ліги в Монако австралійка Джессіка Галл побила світовий рекорд на дистанції 2000 метрів.