Ястремська у майже тригодинному матчі поступилась Векич у третьому колі Вімблдону-2024

Українська тенісистка Даяна Ястремська (27) поступилась хорватці Донні Векич (37) у третьому колі Вімблдону-2024.

Матч тривав 2 години 59 хвилин та завершився з рахунком 7:6(4), 6:7(3), 6:1.

Ястремська 5 разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що матч після першого сету зупинили через дощ.

The Championships, Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія,

Трава

Призовий фонд — £50,000,000

Третє коло, 5 липня

Донна Векич (Хорватія) — Даяна Ястремська (Україна) 7:6(4), 6:7(3), 6:1

Нагадаємо, у другому колі Ястремська вирвала перемогу в матчі проти Варвари Грачової, а у першому обіграла представницю Аргентини Надю Подороску.

Напередодні турнір покинула Марта Костюк, яка програла американці Медісон Кіз.

Наразі на Вімблдоні залишилася лише одна українка — Еліна Світоліна, яка свій матч третього кола проти Онс Жабер проведе у суботу, 6 липня.