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Ястремська у майже тригодинному матчі поступилась Векич у третьому колі Вімблдону-2024

Олександр Булава — 5 липня, 22:32
Ястремська у майже тригодинному матчі поступилась Векич у третьому колі Вімблдону-2024

Українська тенісистка Даяна Ястремська (27) поступилась хорватці Донні Векич (37) у третьому колі Вімблдону-2024.

Матч тривав 2 години 59 хвилин та завершився з рахунком 7:6(4), 6:7(3), 6:1.

Ястремська 5 разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 2 з 6 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що матч після першого сету зупинили через дощ.

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Лондон, Велика Британія,
Трава
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Третє коло, 5 липня

Донна Векич (Хорватія) — Даяна Ястремська (Україна) 7:6(4), 6:7(3), 6:1

Нагадаємо, у другому колі Ястремська вирвала перемогу в матчі проти Варвари Грачової, а у першому обіграла представницю Аргентини Надю Подороску.

Напередодні турнір покинула Марта Костюк, яка програла американці Медісон Кіз.

Наразі на Вімблдоні залишилася лише одна українка — Еліна Світоліна, яка свій матч третього кола проти Онс Жабер проведе у суботу, 6 липня.

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