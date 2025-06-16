Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Інше

Українець Ткач встановив рекорд Європи та здобув золото Кубку Європи зі скелелазіння

Микола Дендак — 16 червня 2025, 11:35
Українець Ткач встановив рекорд Європи та здобув золото Кубку Європи зі скелелазіння
Ярослав Ткач
Інстаграм

Український скелелаз Ярослав Ткач здобув золоту медаль Кубку Європи (швидкість) у польському Закопане та встановив рекорд Європи й України.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Ткач у фіналі показав час 4.93 секунди та переміг іншого українця Григорія Ільчишина (4,97 секунди), в активі якої з'явилася срібна нагорода.

Також медаль на цьому турнірі здобула спортсменка вікової категорії U-19 Ксенія Горелова (бронза). А Рафаель Казбекова у категорії U-17 виграла срібло в дисципліні боулдеринг на Кубку Європи в Суроко (Угорщина).

Нагадаємо, до цього рекордсменом України був саме Ільчишин. Григорій встановив рекорд на Кубку світу зі скелелазіння. Він також здобув срібну нагороду.

Кубок Європи Рекорд Ярослав Ткач Скелелазіння

Скелелазіння

Бронзовий призер Олімпіади двічі за один день побив світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння
Ільчишин із рекордом України взяв срібло на Кубку світу зі скелелазіння
Українські скелелази здобули дві нагороди на Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців
На війні загинув чемпіон світу зі скелелазіння Петренко
Українська юнацька збірна здобула 6 медалей на чемпіонаті Європи зі скелелазіння

Останні новини