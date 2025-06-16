Українець Ткач встановив рекорд Європи та здобув золото Кубку Європи зі скелелазіння

Український скелелаз Ярослав Ткач здобув золоту медаль Кубку Європи (швидкість) у польському Закопане та встановив рекорд Європи й України.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Ткач у фіналі показав час 4.93 секунди та переміг іншого українця Григорія Ільчишина (4,97 секунди), в активі якої з'явилася срібна нагорода.

Також медаль на цьому турнірі здобула спортсменка вікової категорії U-19 Ксенія Горелова (бронза). А Рафаель Казбекова у категорії U-17 виграла срібло в дисципліні боулдеринг на Кубку Європи в Суроко (Угорщина).

Нагадаємо, до цього рекордсменом України був саме Ільчишин. Григорій встановив рекорд на Кубку світу зі скелелазіння. Він також здобув срібну нагороду.