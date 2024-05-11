Українці здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи з карате

Українські каратисти Еліна Сєлємєнєва та Валерій Чоботар здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи у Задарі (Хорватія).

Про це повідомила Федерація карате України.

Чоботар представника Туреччини Арслана Хасана у поєдинку за 3 місце у ваговій категорії до 84 кг.

Зі свого боку Сєлємєнєва перемогла боснійку Ілму Рахманович у ваговій категорії до 68 кг.

Зазначимо, для України це перші дві нагороди на ЧЄ.

Раніше ми повідомляли про бронзові здобутки українських тхеквондистів на континентальній першості в Сербії.







