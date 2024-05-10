Дві бронзи здобули українці у перший день змагань ЧЄ з тхеквондо (ВТФ)

Дві бронзові нагороди здобули українські спортсмени у стартовий день змагань чемпіонату Європи з тхеквондо (ВТФ), який проходить у сербському Белграді.

Бронзові медалі вибороли Володимир Бистров (до 63 кг) та Максим Маненков ( до 54 кг).

У континентальній першості змагаються 366 спортсменів з 28 країн.

Нагадаємо, українські спортсмени вибороли 118 нагород на чемпіонаті Європи з таеквон-до І.Т.Ф.

Раніше українці здобули 17 медалей ЧЄ з тхеквондо, а також завоювали 4 нагороди на міжнародному турнірі з тхеквондо (ВТФ).