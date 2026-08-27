Гриценко здобув срібло на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Український стрибун у воду Марк Гриценко став срібним призером чемпіонату світу серед юніорів.

У фіналі змагань з вишки серед спортсменів вікової групи А (16–18 років) він виборов друге місце з результатом 583.90 бала.

Срібна нагорода стала першою для збірної України на цьому турнірі.

Нагадаємо, напередодні Ксенія Бочек виграла бронзову медаль зі стрибків на 3-метровому трампліні.

Раніше на чемпіонаті Європи-2026 у стрибках у воду Україна завоювала 5 медалей, 1 із яких була золотою – у міксті синхронних стрибків з 10-метрової вишки зусиллями Олексія Середи та Ксенії Байло.