Середа та Гриценко стали 5-ми у синхронних стрибках на Кубку світу в Канаді
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Українці Олексій Середа та Марк Гриценко посіли 5-те місце у синхронних стрибках з вишка на Кубку світу, що проходить у канадському Вінздорі.
За свою програму вони отримали від суддів суму в 375.81 балів.
У фіналі виступили дев'ять тандемів, кожен з яких мав шість різних стрибків. Перемогу ж здобули представники Китаю, срібло здобули американці, а третіми стали стрибуни з Канади.
Результати синхронних стрибків серед чоловіків на Кубку світу
1. Китай – 437.25 балів
2. США – 387.90
3. Канада – 381.15
...5. Україна (Олексій Середа/Марк Гриценко) – 375.81
Напередодні Середа став переможцем кваліфікації у стрибках у воду з 10-метрової вишки. Фінал змагань відбудеться у ніч на понеділок, початок о 00:30 за київським часом.