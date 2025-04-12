Середа та Гриценко стали 5-ми у синхронних стрибках на Кубку світу в Канаді

Українці Олексій Середа та Марк Гриценко посіли 5-те місце у синхронних стрибках з вишка на Кубку світу, що проходить у канадському Вінздорі.

За свою програму вони отримали від суддів суму в 375.81 балів.

У фіналі виступили дев'ять тандемів, кожен з яких мав шість різних стрибків. Перемогу ж здобули представники Китаю, срібло здобули американці, а третіми стали стрибуни з Канади.

Результати синхронних стрибків серед чоловіків на Кубку світу

1. Китай – 437.25 балів

2. США – 387.90

3. Канада – 381.15

...5. Україна (Олексій Середа/Марк Гриценко) – 375.81

Напередодні Середа став переможцем кваліфікації у стрибках у воду з 10-метрової вишки. Фінал змагань відбудеться у ніч на понеділок, початок о 00:30 за київським часом.