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🥈Збірна України виграла срібло у змішаних командних змаганнях Суперфіналу Кубку світу

Олексій Мурзак — 2 травня 2025, 15:26
🥈Збірна України виграла срібло у змішаних командних змаганнях Суперфіналу Кубку світу
Getty Images

Збірна України у складі Олексія Середи, Кирила Болюха, Ксенії Байло та Софії Лискун здобула срібло у змішаних командних змаганнях в Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду.

У стрибках з триметрового трампліна і десятиметрової вишки українці набрали 423,70 бали.

Перемогу ж здобули представники Китаю, виступ яких оцінили у 507,20. Бронзові нагороди дісталися збірній Мексики (411, 95).

Раніше Олексій Середа та Марк Гриценко здобули бронзову медаль у Суперфіналі в синхронних стрибках із висоти 10 м.

Зазначимо, що Суперфінал Кубку світу проходить у Пекіні. Турнір триватиме з 2 по 4 травня.

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