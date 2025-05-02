🥈Збірна України виграла срібло у змішаних командних змаганнях Суперфіналу Кубку світу

Збірна України у складі Олексія Середи, Кирила Болюха, Ксенії Байло та Софії Лискун здобула срібло у змішаних командних змаганнях в Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду.

У стрибках з триметрового трампліна і десятиметрової вишки українці набрали 423,70 бали.

Перемогу ж здобули представники Китаю, виступ яких оцінили у 507,20. Бронзові нагороди дісталися збірній Мексики (411, 95).

Раніше Олексій Середа та Марк Гриценко здобули бронзову медаль у Суперфіналі в синхронних стрибках із висоти 10 м.

Зазначимо, що Суперфінал Кубку світу проходить у Пекіні. Турнір триватиме з 2 по 4 травня.