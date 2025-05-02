Байло та Лискун посіли 5 місце у Суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду

Український дует Ксенія Байло та Софія Лискун посів 5 місце у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду у жіночому синхроні з 10-метрової вишки.

Про це повідомляє Worldaquatics.com.

Українки добре йшли, претендували на медаль. Ксенія і Софія перед останнім стрибком посідали третю сходинку.

На жаль, остання спроба виявилася не найкращою, тому вони опустилися на дві позиції.

Кубок світу зі стрибків у воду. Синхронні стрибки. 10 м.

worldaquatics.com

Сьогодні, 2 травня, в цій дисципліні серед чоловіків за медалі боротимуться Олексій Середа та Марк Гриценко. Старт – 11:45 за київським часом.

Нагадаємо, 14 квітня Олексій Середа став призером етапу Кубку світу в канадському місті Віндзор зі стрибків з 10-метрової вишки.