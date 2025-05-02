🥉Середа та Гриценко здобули бронзу у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду

Олексій Середа та Марк Гриценко здобули бронзову медаль у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду. Українці зуміли стати третіми у синхронних стрибках із висоти 10 м.

Про це повідомляє Worldaquatics.com.

Загалом Олексій та Марк набрали 395.37 балів. Такий показник дозволив на 12,30 очок випередити представників Німеччини.

Переможцями стали китайці Жіфенг Жу та Жилонг Ченг. Срібними призерами стали "нейтральні" спортсмени.

Кубок світу зі стрибків у воду. Синхронні стрибки. 10 м.

Зазначимо, що Суперфінал Кубку світу проходить у Пекіні. Турнір триватиме з 2 по 4 травня.

Нагадаємо, у жіночих синхронних стрибках із цієї висоти Ксенія Байло та Софія Лискун посіли 5 місце.