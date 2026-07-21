Аонішікі переміг другого йокозуну, Шіші оступився з аутсайдером: результати 10 дня Nagoya Basho

Завершився 10-й день гранд-турніру з сумо Nagoya Basho, який проходить на "IG Arena" у місті Нагоя.

Данило Аонішікі Явгусишин другий день поспіль боровся проти сумоїста з рангом йокозуна. У попередній день він здолав японця Оносато.

Цього разу його суперником був монгол Хошорю. Українець зумів захопити його за маваші та провести прийом уватенаге.

Зазначимо, що на матчі за участі йокозун надходить дуже велика кількість спонсорських конвертів – кеншо. Кожен спонсор платить близько 60 000 – 65 000 ієн за те, щоб їхню рекламу пронесли навколо дохйо перед сутичкою.

Переможець забирає усі конверти собі. Всі вони оподатковуються. Частина йде до Асоціації сумо на організаторські витрати, частина – до пенсійного фонду сумоїста, а частину борець залишає собі.

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Оносато реабілітувався за вчорашню поразку в сутичці з Дайейшо. Наразі в обох йокозун лише по 6 тріумфів, що робить їхні шанси на перемогу в турнірі дуже мінімальними.

Прикрої поразки зазнав Сергій Шіші Соколовський. Він оступився в сутичці з Асахакурю. Монгол мав показник 2-7.

Українець досить слабко провів тачі-ай, чим віддав ініціативу супернику, а той реалізував свій шанс.

Ділить лідерство з Аонішікі японець Котоейхо. Сьогодні він здолав Абі.

Турнірна таблиця Nagoya Basho після 10 днів

t.me/kachikoshiua

Розклад на 11 день турніру Nagoya Basho

t.me/kachikoshiua

Наступний матч Шіші проведе саме проти Котоейхо. Успіх дозволить йому повернутися до списку претендентів на Кубок Імператора.

В особистих зустрічах перевага наразі на стороні українця – 3:2.

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Аонішікі поставили у суперники Гонояму. Це буде перша їхня дуель за кар'єру.