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Аонішікі скористався помилкою йокозуни, Шіші також переміг: результати 9 дня Nagoya Basho

Руслан Травкін — 20 липня 2026, 12:42
Аонішікі скористався помилкою йокозуни, Шіші також переміг: результати 9 дня Nagoya Basho
Данило Аонішікі Явгусишин
hochi.news

У місті Нагоя підійшов до завершення 9 день гранд-турніру сумо Nagoya Basho. Українські сумоїсти продовжують триматися серед лідерів.

Данило Аонішікі Явгусишин зійшовся на дохйо з йокозуною Оносато.

Дайкі Накамура (справжнє ім'я – прим.) до сьогодні мав 4:0 у протистоянні з 22-річним вінничанином. Він знав, що Данило під час тачі-ай намагається відразу схопити маваші (пояс – прим.), тому завдяки своїм габаритам та силі не дозволив цього зробити.

Оносато дотис Аонішікі до краю дохйо, але, схоже, набрав таку швидкість, що вже не зміг перегрупуватися. Данило просто відійшов у бік, а японець за інерцією вибіг за межі кола.

Восьму перемогу здобув і Сергій Шіші Соколовський. Він впорався з Абі.

А ось для найвищих рангів день видався провальним. Зазнав поразки йокозуна Хошорю. Його кривдником став Йошинофуджі, який на турнірі перемагав і Данила.

Монгол чудово почав, потім намагався закріпити успіх роботою рук (удари долонею, тиск на шию). Йошинофуджі провів контратаку та тріумвував звичною для сумо технікою йорікірі (виштовхування).

Погано виступив і монгол Кірішіма. Рікіші добре тримався, маючи перевагу в матчі з Чураноумі, але впав на обидві руки. У цей час опонент фактично залишив межі кола.

Годзі (головний рефері) і симпани (5 бокових рефері, що сидять біля дохйо) зібралися для консультацій. Після обговорення вони віддали перемогу Чураноумі.

Тепер є тріо лідерів. На рівні з українськими сумоїстами тримається Котоейхо – 8:1.

У вівторок, 21 липня, Шіші буде боротися проти Асахакурю. У Нагої він виграв лише два матчі при семи поразках. На Аонішікі чекатиме зустріч з йокозуною Хошорю.

Переможцем стане той, хто здобуде найбільше перемог за 15 днів башо. Якщо між двома чи більше рікіші буде рівність (14-1, 13-2, 12-3), то проводитимуться додаткові матчі плейоф.

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин Сергій Шіші Соколовський

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