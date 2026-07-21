Це ще не кінець: Шіші відреагував на своє лідерство на турнірі Nagoya Basho

Українець Сергій Шіші Соколовський після 9 днів турніру Nagoya Basho маэ 8 перемог, що дозволяє входити до трійки лідерів.

Про це пише Sponichi.co.jp. Деталі додає Hochi.news.

Сумоїст сказав, що мав розмову зі своїм оякатою (тренером), який дав йому кілька порад перед боєм з Абі. Зокрема, просив його не пустити опонента до свого маваші.

" Я рухався вперед, щоб не впасти. Мій суперник відступив. Атакував знизу, щоб не впасти. Добре, що вдалося виграти".

У сумо є качі-коші (8-7 та краще) та маке-коші (7-8 та гірше). На основі цих двох показників асоціація сумо проводить зміни в банзуке (рейтингк).

Перемога дозволила Шіші оформити качі-коші ще на 9 день.

"Ще не все закінчено. Я виграв більше, ніж програв, тож надалі просто потрібно продовжувати боротися у своєму стилі".

29-річний українець мешкає в Японії з кінця 2019-го року. У макуучі він дебютував у 2024-му. Його найкращий результат – 10-5. Цей показник він оформив у вересні минулого року на Акі Башо в Токіо.