Аонішікі оцінив перспективи завоювати третій Кубок Імператора за кар'єру

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин із результатом 11-2 наразі є одноосібним лідером турніру Nagoya Basho. Українець не особливо задумується про можливий виграш третього Кубку Імператора за кар'єру.

Слова 22-річного вінничанина передає Nikkan Sports.

Минулого року він здобув свою першу перемогу під час листопадового Kyushu Basho у місті Фукуока, а цього року також переміг на першому турнірі року – Hatsu Basho в Токіо.

"Цей турнір – це цей турнір. Я не думаю про минуле. Я зосереджуюсь на супротивнику, що стоїть переді мною".

Також Данило висловився про важливу перемогу над монголом Кірішімою, який перед сутичкою з ним також мав результат 10-2.

"Я вийшов на дохйо з наміром довести справу до кінця. (Під час сутички – прим.) Моє тіло рухалося автоматично. Я нічого не планував", – сказав він про свою тріумфальну техніку катасукаші.

Катасукаші – це особливий прийом скручування, відомий як "кидок з-під плеча". Борець бере суперника за руку, прослизає під його плече і різким рухом донизу змушує втратити рівновагу і впасти.

У суботу, 25 липня, Данило буде боротися з Такеруфуджі. Японець із показником 10-3 є переслідувачем українця.

Нагадаємо, володар трьох Кубків Імператора похвалив Аонішікі за бойовий дух під час турніру в Нагої.