Cумоїст Аонішікі прокоментував перший успіх на турнірі Haru Basho 2026

Руслан Травкін — 8 березня 2026, 23:52
Данило Аонішікі Явгусишин
Instagram

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин, який має статус цунаторі (претендента на ранг йокозуна), успішно розпочав турнір Haru Basho. У перший день він переміг Вакамотохару.

Слова українця після поєдинку наводить Nikkan Sports.

Під час стартового зіткнення суперник швидко змістився, але Явгусишин не втратив рівновагу.

"Це було не стільки роботою моєї голови, скільки роботою тіла, яке добре зреагувало".

Данило раніше зізнавався, що найбільше нервує в перші дні турнірів. Haru Basho не є винятком.

"Я був дуже нервовий, як завжди. Немає іншого вибору, як прийняти це. У цій напрузі немає нічого веселого".

Аонішікі добре усвідомлює очікування оточуючих, які вірять і пророкують йому успіх.

"Я надзвичайно вдячний за увагу, яку мені приділяють усі. Я хочу наполегливо працювати, щоб показати хороше сумо".

Переможний бій українця

Зазначимо, що в найвищому дивізіоні сумо виступає також Сергій Шіші Соколовський. Він у видовищному матчі був сильніше за Ошоумі. 

Наступним суперником Данила буде Йошинофуджі, який тричі перемагав українця при одній поразці. 

Шіші зійдеться на дохйо з Асакорю. Рахунок особистих зустрічей 6:5 на користь українця. 

