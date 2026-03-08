Українці Аонішікі та Шіші стартували з перемог на Haru Basho 2026

У місті Осака стартував Haru Basho – другий із шести гранд-турнірів на рік у світі сумо.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин розпочав свій шлях із перемоги. Його суперником був Вакамотохару.

Японець спробував обманути 21-річного вінничанина, коли виконав хенку (уникнення стартового зіткнення). Схоже, Данило був готовий до такого.

Українець не втратив рівноваги, захопив ініціативу й виштовхнув опонента за межі дохйо.

Сергій Шіші Соколовський також переміг. Його суперником був Ошоумі.

Головною сенсацією стартового дня стала поразка йокозуни Оносато. Він бився проти Вакатакакаге. Оносато досить потужно провів тачі-ай. Вакатакакаге вистояв, а потім досить легко виштовхнув 190-кілограмового йокозуну.

Ще один чинний йокозуна Хошорю зійшовся з Атаміфуджі. Саме Атаміфуджі був головним конкурентом Явгусишина на січневому турнірі.

Монгол зумів захопити маваші (пояс) суперника, чим позбавив 195-кілограмового японця рухливості. Втім, той був досить близьким до тріумфу.

Хошорю на одній нозі зберіг координацію та здолав стомленого Атаміфуджі.

Турнірна таблиця після першого дня Haru Basho 2026:

https://t.me/kachikoshiua

Нагадаємо, Данило має статус цунаторі (претендента на ранг йокозуни). Щоб отримати найвищий статус, якого за всю історію досягли лише 75 сумоїстів, йому треба стати чемпіоном Haru Basho або показати домінуючий результат – 13-2 чи 14-1.

Окрім японців, йокозунами були кілька монголів і двоє гавайців. Один із гавайців вважає, що Аонішікі заслужено претендує на звання йокозуни.

Турнір Haru Basho триватиме до 22 березня. Зазначимо, що 23 березня Данилові виповниться 22 роки.