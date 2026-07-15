Сумоїст Аонішікі прокоментував свій третій успіх поспіль на Nagoya Basho

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин поділився емоціями від третьої перемоги поспіль на липневому турнірі Nagoya Basho.

Його слова передає Sponichi.co.jp.

"Я створив свою позицію та показав свій стиль сумо. Тіло рухається краще, ніж я очікував. Я хочу протриматися всі 15 днів, щоб не забути це відчуття".

Його також запитали про ногу. Саме через травму щиколотки він пропустив травневий турнір.

"Я щодня проходжу лікування. Сумо на дохйо – це найкраще лікування. Усе гаразд".

Перед кожною сутичкою глядачі на арені вітають українця оваціями. Він дуже вдячний за підтримку.

"Це почуття неможливо описати словами. Це відчуття, якого я давно не відчував, тому я радію ще більше, ніж раніше".

Після трьох днів він ще не зазнавав поразок. Для поверення до рангу озекі Данило має здобути щонайменше 10 перемог за 15 днів Nagoya Basho.

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звернення за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не знижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія).