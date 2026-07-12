Успішний старт Аонішікі та Шіші, поразка йокозуни: результати першого дня Nagoya Basho

У неділю, 12 липня, стартував гранд-турнір із сумо – Nagoya Basho. Перший день виявився успішним для рікіші з України.

Данило Аонішікі Явгусишин впорався з Хірадоумі. Під час тачі-ай українець трішки відступив у сторону, схопив опонента за маваші, а потім просто викинув за межі дохйо.

Сутичка Сергія Шіші Соколовського та монгола Онокатсу виявилася однією з найтриваліших у перший день.

Сергій відразу почав використовувати свою вагу та силу, але опонент знаходив можливість втекти з краю дохйо. Потім тривалий час була статична боротьба в центрі кола.

Стомлені атлети тримали одне одного. Саме Шіші зумів першим відновитися та перемогти.

Головною сенсацією стартового дня стала поразка йокозуни Оносато. Він програв молодому та перспективному Йошинофуджі.

Важливий тріумф отримав озекі Котозакура. Минулий турнір він завершив із результатом 7-8, тому має кадобан – попередження про можливу втрату рангу. Щоб залишитися озекі, онук йокозуни Котозакури I (1973-1974) має здобути мінімум 8 перемог на Nagoya Basho.

Успішно стартували найзірковіші представники Монголії в сумо – озекі Кірішіма та йокозуна Хошорю.

Перший розібрався з досить "маленьким" Фуджінокавою (вага до 130 кг, зріст – 177 см).

Хошорю здолав Охо, який є правнуком легендарного Тайхо Кокі (Івана Боришка). 48-й йокозуна в історії є сином українця Маркіяна Боришко та японки Кіє Ная.

Завтра, 13 липня, на Сергія Соколовського очікує Такеруфуджі (1:0), а ось Данило зустрінеться з Чураноумі (0-1).