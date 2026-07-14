Шіші здолав китайця, Аонішікі показав солідну роботу ніг: результати 3 дня Nagoya Basho

У місті Нагоя на 17-тисячній арені "IG Arena", яка була відкрита влітку 2025-го, проходить гранд-турнір із сумо Nagoya Basho. Українські сумоїсти знову здобули перемоги.

Сергій Шіші Соколовський боровся проти єдиного китайця в дивізіоні макуучі (найсильніший із шести дивізіонів) Дайсейзана.

Обидва рікіші після тачі-ай залишилися в центрі дохйо, тому суддя закликав їх проявляти рішучість своїми криками ще з перших секунд.

Сергій наважився на атаку першим – суперник встиг втекти з краю кола. Друга спроба від українця виявилася успішною.

Опонентом Данила Аонішікі Явгусишина був Хакунофуджі, який теж мав дві перемоги без поразок.

Вони також не провалилися на старті, залишившись в центрі кола. Українець зумів схопити японця за маваші (пояс – прим.). Хакунофуджі спробував тиснути, але Данило за рахунок ніг втримав тиск, а потім з низької стійки і силою ніг потроху почав виштовхувати іншого рікіші, що йому й вдалося.

Досвідчений озекі Котозакура провалився на старті під час сутички з Чураноумі. Молодшому рікіші вистачило техніки використати помилку свого суперника, щоб перемогти класичною для сумо технікою ошідаші (виштовхування – прим.).

Чудово себе проявив Кірішіма, який на турнірі має статус цуноторі (претендент на йокозуну – прим.). Він переміг Гонояму.

Японець старався активно застосувати руки (дозволяються удари долонею, або тиск долонею в шию чи обличчя), але Кірішіма і сам добре вололіє такими прийомами.

Монголу для отримання йокозуни треба юшо (перемога на турнірі) або домінантний результат (14-1, можливо 13-2).

А ось головна зірка Монголії Хошорю дав маху. Сугаррагчаагийн Бямбасурен (його справжнє ім'я – прим.) поступився "мініатюрному" (177 см, 123 кг) Фуджінокаві.

Зазначимо, що Фуджінокава вчора здолав іншого йокозуну Оносато. У сумо є борці рангу сан'яку (йокозуни, озекі, секіваке, комусубі), але більшість топдивізіону – це магеашири. Якщо борець магеашира перемагає йокозуну, то отримує кінбоші (золота зірка – прим.), що означає додаткові призові гроші за бій та турнір.

Зазначимо, що в особистих протистояннях Хошорю є "улюбленцем" Фуджінокави. Молодий японець виграв усі 3 матчі.

Трохи полегшив тиск на себе йокозуна Оносато. Японець переміг Таканошо.

Дайкі Накамура (його справжнє ім'я – прим.) березневий Haru Basho в Осаці розпочав із чотирьох поразок, а потім знявся через травму. У травні через цю ж травму плеча він пропустив Natsu Basho в Токіо. Тож для нього це перший тріумф із січня цього року.

Турнірна таблиця Nagoya Basho після 3 днів турніру

Kachi-Koshi. Про сумо Українською

Розклад Nagoya Basho на 4 день

Під шиконою (іменем) сумоїстів вказано їхні результати на турнірі Nagoya Basho. По центру – результати попередніх поєдинків. Як бачимо, на Кірішіму чекає нелегке випробування. Він програвав Таканошо 17 разів, маючи 8 перемог.

У середу, 15 липня, Данило Аонішікі буде боротися з незручним для себе Йошинофуджі. Японець має 4 перемоги при 1 поразці над українцем.

Суперником Сергія Шіші буде Казума, який проводить свій дебютний турнір у дивізіоні макуучі. Вага Казуми – 205 кг. Навіть габаритний українець має значно менший показник – 177 кг.

Нагадаємо, українські сумоїсти синхронно перемогли і в перший день, і в другий день. Наразі вони входять до групи лідерів.

Переможцем стане той, хто здобуде найбільше перемог за 15 днів башо. Якщо між двома чи більше рікіші буде рівність (14-1, 13-2, 12-3), то проводитимуться додаткові матчі плейоф.