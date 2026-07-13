Аонішікі та Шіші знову перемогли: результати другого дня Nagoya Basho
У місті Нагоя завершився другий день гранд-турніру сумо Nagoya Basho. Українські рікіші синхронно здобули перемоги.
Данило Аонішікі Явгусишин переміг японця Чураноумі. Сутичка вийшла напруженою. Атлети тривалий час проявляли активність руками. Вправнішим і витривалішив був саме Данило.
Сергій Шіші Соколовський трохи розгубився після тачі-ай (стартове зіткнення – прим) проти Такеруфуджі, але за рахунок маси та сили залишився практично в центрі дохйо.
Опонент, схоже, трохи перестарався на старті, що привело до втрати рівноваги. Під час другої спроби атаки від нього Шіші ухилився, а потім руками збив свого суперника.
Перебуває у кризі Оносато. Японець цього разу поступився улюбленцю публіки Фуджінокаві. Між сумоїстами різниця у вазі складає понад 60 кг. Утім, спритність допомогла Фуджінокаві перемогти йокозуну.
Інший йокозуна – монгол Хошорю – йде без поразок. На другий день він впевнено тріумфував над Таканошо.
Ще один представник Монголії озекі Кірішіма також виграв. Він без особливих проблем виявився сильнішим за Охо.
Турнірна таблиця після 2 дня Nagoya Basho:
Розклад 3 дня Nagoya Basho:
Нагадаємо, в пеший день турніру Данило та Сергій здобули перемоги.