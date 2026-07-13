Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Аонішікі та Шіші знову перемогли: результати другого дня Nagoya Basho

Руслан Травкін — 13 липня 2026, 13:45
Аонішікі та Шіші знову перемогли: результати другого дня Nagoya Basho
Данило Аонішікі Явгусишин
sponichi.co.jp/

У місті Нагоя завершився другий день гранд-турніру сумо Nagoya Basho. Українські рікіші синхронно здобули перемоги.

Данило Аонішікі Явгусишин переміг японця Чураноумі. Сутичка вийшла напруженою. Атлети тривалий час проявляли активність руками. Вправнішим і витривалішив був саме Данило.

Сергій Шіші Соколовський трохи розгубився після тачі-ай (стартове зіткнення – прим) проти Такеруфуджі, але за рахунок маси та сили залишився практично в центрі дохйо.

Опонент, схоже, трохи перестарався на старті, що привело до втрати рівноваги. Під час другої спроби атаки від нього Шіші ухилився, а потім руками збив свого суперника.

Перебуває у кризі Оносато. Японець цього разу поступився улюбленцю публіки Фуджінокаві. Між сумоїстами різниця у вазі складає понад 60 кг. Утім, спритність допомогла Фуджінокаві перемогти йокозуну.

Інший йокозуна – монгол Хошорю – йде без поразок. На другий день він впевнено тріумфував над Таканошо.

Ще один представник Монголії озекі Кірішіма також виграв. Він без особливих проблем виявився сильнішим за Охо.

Турнірна таблиця після 2 дня Nagoya Basho:

t.me/kachikoshiua

Розклад 3 дня Nagoya Basho:

Нагадаємо, в пеший день турніру Данило та Сергій здобули перемоги. 

Читайте також :
Сумоїст Аонішікі прокоментував свою першу перемогу за 113 днів
Сумо Данило Аонішікі Явгусишин Сергій Шіші Соколовський

Данило Аонішікі Явгусишин

Сумоїст Аонішікі прокоментував свою першу перемогу за 113 днів
Успішний старт Аонішікі та Шіші, поразка йокозуни: результати першого дня Nagoya Basho
Аонішікі прагне чемпіонства, йокозуни відновилися після травм: прев'ю Nagoya Basho
Cумоїст Аонішікі відвідав спонсора своєї стайні, який надав саке для святкування
Я дуже нервував: сумоїст Аонішікі зустрівся з українськими біженцями в Японії

Останні новини