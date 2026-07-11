Аонішікі прагне чемпіонства, йокоузни відновилися після травм: прев'ю Nagoya Basho

За календарний рік у сумо відбуваються три турніри в Токіо та ще три – "на виїзді". Цього разу ми вирушаємо до автомобільної столиці Японії – Нагої, де вже 12 липня розпочнеться четвертий турнір року – Nagoya Basho.

Насамперед цей турнір був відомий своєю спекою. Стара "Dolphins Arena" мала доволі посередню систему кондиціонування, через що рікіші спеціально готувалися до важких умов, а глядачі могли схуднути на кілька кілограмів від задухи.

Із минулого року башо проходить у новій "IG Arena", де набагато комфортніше і боротися, і насолоджуватися святом сумо.

За два тижні до турніру виходить банзуке – найважливіший документ для будь-якого рікіші. Це рейтинг, який оновлюється після кожного турніру та показує, яке місце в ієрархії посідатиме сумоїст на наступному башо.

На відміну від більшості видів спорту, травма прирівнюється до результату 0-15, і майже завжди це означає суттєве пониження в ранзі. Рейтинг у сумо суворий, але справедливий – або ти показуєш результат на кожному турнірі, або вилітаєш до дивізіонів без зарплати.

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Данило Аонішікі – секіваке зі зворотним квитком

Українець після березневого турніру з рахунком 7-8 уже не мав права на помилку. Правила рангу озекі прості – не можна мати негативний баланс два турніри поспіль. Поганим результатом вважається ситуація, коли кількість поразок перевищує кількість перемог – маке-коші.

Тому травма стопи за кілька днів до початку травневого турніру означала лише одне – Данило втрачав ранг озекі (другий за силою) і ставав секіваке (третій). Проте після пониження озекі має одноразовий шанс одразу повернути собі попередній ранг – якщо на наступному турнірі він здобуде 10 або більше перемог. Цей статус жартома називають "озеківаке". Якщо ж цього не станеться, то для повернення до рангу озекі діятиме стандартне правило – 33 перемоги за три турніри.

22-річний рікіші в міжсезоння не гаяв часу й досить продуктивно попрацював у спортзалі. Верхня частина тіла додала в м'язовій масі, а в одному з інтерв'ю Данило сам сказав, що задоволений результатами.

Головне питання – стан ноги. Особливість стійки Данила потребує максимальної стабільності. І лише перший день турніру покаже, чи він фізично й морально готовий повноцінно навантажувати травмовану ногу. Сам спортсмен і його тренер говорили, що завдання на турнір – юшо (перемога у турнірі – прим.), а не просто 10 перемог. Нам же, вболівальникам, стане спокійніше лише тоді, коли в графі перемог з'явиться двозначне число.

Шіші потрапив у погану компанію

Для Сергія травень був не надто вдалим – після 12-го дня його рахунок становив 3-9. І лише три перемоги в заключні дні дозволили йому залишитися в топдивізіоні. Причиною називають травму плеча, яка заважала виконувати його улюблені кидки.

Новий турнір ставить нові завдання, і українець отримав новий ранг – маегашіра 14, наблизившись доволі близько до межі між першим і другим дивізіонами. І якщо зазвичай у цій частині банзуке суперники доволі прохідні, то цього разу жереб звів його з дуже "бойовою" компанією.

Молодий талант Казума, чемпіон Haru Basho 2025 Такеруфуджі, який повертається після травми, Асакорю, що пропустив більшу частину травневого турніру. Оскільки розклад на перший тиждень складається відповідно до рейтингу, то 29-річному українцю доведеться буквально виборювати собі місце під сонцем. Будемо сподіватися, що цього разу травми оминуть його стороною.

Де ж йокозуни?

Йокозуна в сумо – це напівбог. Він має домінувати над усіма суперниками та показувати, що саме він є обличчям цього спорту. Тому коли обоє йокозун пропускають турнір, кількість рекламних активностей і призових конвертів помітно зменшується, а відчуття таке, ніби на концерті гурт не виконав свої головні хіти.

Оносато вже понад пів року страждає через травму плеча і лише нещодавно відновив тренування з партнерами. Під час одного з таких тренувань він виграв усі 11 спарингів із Котозакурою. Тож з обережним оптимізмом очікуємо повернення цього велетня на дохйо.

Оносато та Хошорю https://x.com/AmbJaponFR/status/2065454264571355534

Хошорю ж підтвердив, що виступатиме на турнірі, хоча перед цим башо не проводив своїх традиційних виїздів до інших стаєнь для спарингів.

Одне можна сказати точно – навіть не в оптимальному стані йокозуни залишаються головними претендентами на юшьо.

Кірішіма – цунаторі

Комітет Асоціації сумо невдовзі після травневого башо оголосив 30-річного монгола цунаторі. Це означає, що він є претендентом на звання йокозуни за підсумками Нагоя башо. Водночас у комітеті наголосили, що для підвищення буде потрібна не просто перемога, а видатний результат – із рахунком 14-1 або 15-0. Такі підвищені вимоги пов'язані з тим, що Кірішіма не виграв травневий турнір, а став віцечемпіоном із результатом 12-3. У схожій ситуації був Такакейшо, однак двічі йому не вистачило саме "видатної перемоги".

t.me/kachikoshiua

Востаннє турнір із рахунком 14-1 вигравав Оносато – у травні 2025 року. Чи вдасться це Кірішімі, ми поки не знаємо, але це, мабуть, його останній шанс здобути омріяний білий пояс.

Основні інтриги Нагоя башо

– Поки Аонішікі намагатиметься повернутися до рангу озекі, Котозакура може його втратити. Минулий турнір завершився для японця кадобаном, і тепер йому потрібно щонайменше вісім перемог, щоб зберегти другий за силою ранг.

– Чи виграє йокозуна юшо? За останні два роки представник цього рангу перемагав лише один раз – Оносато у вересні 2025 року. До цього трофей востаннє здобував ще йокозуна Терунофуджі.

– Чи повернеться "залізна людина" Тамаваші до макуучі? 41-річний монгол уперше за понад десять років опустився до другого дивізіону, але вирішив продовжити боротьбу. Перед турніром він відвідав могилу 51-го йокозуни Таманоумі. Той помер у 27 років після того, як відклав операцію з видалення апендикса через обов'язки йокозуни. Тамаваші пообіцяв докласти всіх зусиль на цьому башо.

– Чи поб'є Асахіфуджі абсолютний рекорд?

Представник стайні Ісегахама, який відклав свій дебют через обмеження на легіонерів, поки що не знає, що таке поразка в сумо. Три турніри – три юшо з рахунком 7-0. Він отримав ранг макушіта 11, що дає йому можливість стати секіторі за умови успішного виступу на липневому турнірі. Якщо це станеться, то це буде рекордний підйом, який уже неможливо буде перевершити – лише повторити.

– Як швидко зможе відновитися Вакатакакаге?

Переможець минулого турніру отримав травму, через яку йому довелося робити екстрену операцію. Гострий компартмент-синдром – це небезпечний стан, за якого через підвищений тиск у м'язах порушується кровопостачання тканин. Без негайного лікування він може призвести до відмирання м'язів і пошкодження нервів.

Схожу травму отримала Ліндсі Вонн на Олімпійських іграх у Мілані. Тепер головне питання – як швидко Вакатакакаге зможе відновитися та чи вистачить йому сил ще раз поборотися за ранг озекі.

Де дивитися Nagoya Basho 2026