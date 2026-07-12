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Сумоїст Аонішікі прокоментував свою першу перемогу за 113 днів

Руслан Травкін — 12 липня 2026, 19:46
Сумоїст Аонішікі прокоментував свою першу перемогу за 113 днів
Данило Аонішікі Явгусишин
sponichi.co.jp

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин стартував із перемоги турнірі Nagoya Basho. Оскільки рікіші через травму пропустив травневий Natsu Basho, то для нього це був перший успіх на дохйо за 113 днів.

Своїми думками після тріумфу він поділився для Sponichi.co.jp.

"Я хотів захопити за пояс, тож радий, що це вдалося. Я нервував значно більше, ніж зазвичай.

Я хочу боротися у своєму стилі, проявляючи терпіння, щоб порадувати глядачів. Я докладу зусиль, щоб показати щось нове та цікаве"

Данилу вистачило 1,1 секунди для перемоги над Хірадоумі – це найшвидший бій першого дня. Наприклад, Сергій Шіші Соколовський боровся з Онокатсу 1 хвилину та 5 секунд – найтриваліша дуель стартового дня Nagoya Basho.

Через невдалий (7 перемог і 8 поразок) виступ на березневому турнірі, а також пропуск через травму Natsu Basho, українець втратив ранг озекі – другий за престижністю в світі сумо.

Тепер він має статус секіваке. Щоб повернутися до озекі (більше грошове забезпечення, участь у церемоніях та інше), йому треба в Нагої здобути 10 перемог за 15 днів. 

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