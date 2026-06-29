Українці опускаються в рейтингу сумо: що чекає на Аонішікі та Шіші

Японська асоціація сумо оприлюднила оновлений банзуке – рейтинг професійних рікіші.

Данило Аонішікі Явгусишин офіційно втратив статус озекі. Відтепер українець виступатиме в ранзі секіваке.

Сергій Шіші Соколовський також опустився на кілька позицій. Якщо на травневому Natsu Basho він мав ранг маегашира 12, то тепер посідає позицію маегашири 14.

Що означають ці ранги, чому українці втратили позиції в банзуке та що чекає на них далі – у матеріалі.

Ранги в сумо

Маегашира – базовий ранг дивізіону макуучі. Зарплата – близько $12 500 на місяць.

Комусубі – найнижчий ранг сан'яку. Передбачає вищу зарплату (близько $16 000), почесне звернення за титулом навіть після завершення кар'єри та низку привілеїв.

Секіваке – останній крок до озекі. Для підвищення зазвичай необхідно стабільно проводити турніри, здобуваючи щонайменше 10 перемог.

Озекі – другий за престижністю ранг у сумо. Зарплата – близько $22 000 на місяць, гарантоване членство в Японській асоціації сумо після завершення кар'єри, значна вихідна виплата та церемоніальні обов'язки.

Для підвищення зазвичай потрібно здобути приблизно 33 перемоги за три поспіль турніри. Якщо озекі завершує башо з маке-коші (7-8 або гірше), він отримує статус кадобан і має один турнір, щоб повернути качі-коші та зберегти ранг.

Йокозуна – найвищий ранг у сумо. За всю історію його здобули лише 75 борців. Зазвичай для підвищення необхідно двічі поспіль виграти турнір у статусі озекі або продемонструвати рівнозначне домінування.

Йокозуну не можуть понизити – у разі тривалих невдалих виступів він завершує кар'єру. Наразі чинними йокозунами є Хошорю (Монголія) та Оносато (Японія).

Оновлений банзуке

Чому Аонішікі та Шіші опустилися в банзуке

У січні Данило виграв другий поспіль Кубок Імператора, що зробило його цунаторі – офіційним претендентом на звання йокозуни.

На Haru Basho в березні тріумф міг принести йому найвищий ранг у сумо, якого за всю історію досягали лише 75 сумоїстів. Ба більше, за певних обставин достатньо було навіть не чемпіонства, а домінантного виступу з результатом 13-2 або 14-1.

Втім, усе пішло не за планом. Аонішікі показав найгірший результат у професійній кар'єрі – 7-8. Згодом з'ясувалося, що весь турнір він провів із переломом мізинця на лівій нозі.

У сумо розрізняють качі-коші (8-7 або краще) та маке-коші (7-8 або гірше). Маке-коші зазвичай призводить до пониження в банзуке. Однак через статус озекі Данило уникнув негайного пониження та отримав кадобан – попередження. Для збереження рангу йому було достатньо здобути качі-коші на наступному турнірі.

Однак перед Natsu Basho українець зазнав нової травми. За чотири дні до старту турніру він серйозно пошкодив щиколотку під час тренування. Очікувалося, що Данило пропустить перші два дні, після чого оцінить свій стан і спробує вийти на дохйо заради необхідних восьми перемог.

Проте цього не сталося. У професійному сумо кожна неявка прирівнюється до поразки, незалежно від причини. У підсумку Аонішікі завершив турнір із результатом 0-15.

Після двох поспіль маке-коші він втратив статус озекі та був понижений до рангу секіваке.

Сергій Шіші Соколовський на Hatsu Basho в січні здобув дев'ять перемог, що дозволило йому піднятися до рангу маегашири 11. Вища позиція в банзуке означає й складніший календар, адже доводиться частіше зустрічатися з сильнішими суперниками.

У березні він завершив Haru Basho з результатом 6-9 і опустився до маегашири 12. На Natsu Basho історія повторилася – ще одне 6-9 призвело до падіння на 14-ту позицію серед маегашир.

Варто зазначити, що ситуація для уродженця Мелітополя була значно складнішою, ніж свідчить підсумковий результат. Перед останніми трьома днями турніру він мав лише три перемоги при дев'яти поразках і реально ризикував вилетіти до джурьо – другого за силою дивізіону. Однак три поспіль перемоги дозволили йому зберегти місце в макуучі.

У сумо навіть останнє місце за підсумками турніру не гарантує пониження, якщо борець має достатньо високий ранг. Натомість саме маегашири 14-16 є головними кандидатами на виліт до джурьо після невдалого башо.

Що чекає українців далі

Сергію, найімовірніше, потрібно здобути щонайменше шість перемог на липневому Nagoya Basho, щоб без зайвих ризиків зберегти місце в елітному дивізіоні. Ідеальним сценарієм стане перше із січня качі-коші.

Сергій Шіші Соколовський

Навіть у максимально оптимістичному варіанті перемога на турнірі (юшо) навряд чи підніме його вище за район маегашири 7-9. До сан'яку, тобто комусубі та вище, шлях зазвичай займає кілька успішних турнірів.

До речі, саме Данилу належить сучасний рекорд швидкості підйому до комусубі – він досяг цього рангу вже після трьох башо з моменту дебюту в найсильнішосу дивізіоні, здобуваючи на кожному з них по 11 перемог.

Для Аонішікі максимумом на найближчому турнірі є негайне повернення до рангу озекі. Для цього необхідно здобути щонайменше 10 перемог. Результати 9-6 або 8-7 залишать його в статусі секіваке.

Якщо ж Данило завершить турнір із маке-коші, то майже напевно буде понижений до комусубі. Чотири секіваке в банзуке – нетипова ситуація, тому хтось із них майже гарантовано втратить місце. Під загрозою перебуває не лише Аонішікі, а й Атаміфуджі, Котошохо та переможець попереднього турніру Вакатакакаге.

Коли наступний турнір

Nagoya Basho відбудеться з 12 до 26 липня в Нагої на новій 17-тисячній арені IG Arena.

Напередодні старту турніру "Чемпіон" традиційно підготує детальне прев'ю.