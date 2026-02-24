Сумоїст Аонішікі розповів, що хоче подарувати собі на день народження

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин хоче "подарувати собі" підвищення до йокозуни на день народження. Наступний гранд-турнір із сумо відбудеться з 8 по 22 березня, а 23 числа він святкуватиме своє 22-річчя.

Слова спортсмена передає Kyodonews.net. Деталі додає Sanspo.com. Прессконференція сумоїста відбулася в місті Мацубара, префектура Осака, де й відбудеться березневий Natsu Basho.

"Це природно відчувати тиск, але я вдячний за увагу. Якщо я зможу боротися у власному стилі сумо, я думаю, що зможу досягти хороших результатів. Це може бути найкращий день народження в моєму житті. Я хочу зробити все, щоб мене підвищили до йокозуни", – сказав Аонішікі.

Українцю для отримання найвищого рангу треба здобути перемогу на турнірі. Підвищення може відбутися й за умови отримання джун-юшо (другого місця), якщо вдасться показати хороший результат (наприклад, 14-1 або 13-2).

Також для Асоціації сумо важливо буде його результати проти чинних йокозун Хошорю та Оносато.

Зазначимо, що після його перемоги на січневому турнірі Hatsu Basho ресторан української кухні в Токіо додав у меню позицію "Обід Аонішікі".

Раніше сумоїст зрадів інформації, що його успіхи роблять сумо популярним в Україні видом спорту.

71-й йокозуна Какурю вважає, що якщо його суперники не змінять свій стиль боротьби, то Данило продовжить домінувати.