Аонішікі виграв 7 тренувальних боїв у перспективного Фуджинокави

Сумоїсти в Японії продовжують підготовку до турніру Kyushu Basho 2026. Українець Данило Аонішікі Явгусишин сім разів поспіль переміг Фуджинокаву на спільному тренуванні.

Про це пише Sponichi.co.jp. Деталі додає Nikkan Sports.

Тренувальні поєдинки відбулися у стайні Токіцуказе в місті Сіме, префектура Фукуока.

Аонішікі програв свій перший поєдинок, але потім виграв наступні сім дуелей.

" Я зміг атакувати. Зміст виступів був непоганим. Якщо я зможу встигати за рухами Фуджинокави, турнір не буде проблемним", – заявив українець.

"Він був сильним. Аонішікі похвалив тренування? Приємно це чути. Я теж чудово потренувався", – сказав Фуджинокава.

22-річний Данило травмував ліву ногу під час березневого турніру, де він прагнув підвищення до йокозуни, і закінчив з результатом 7 перемог і 8 поразок. Після турніру він отримав перелом біля основи мізинця і пропустив травневе башо.

Через це він був понижений до рангу секіваке. Незважаючи на травми ніг, Данило виграв Кубок Імператора під час Nagoya Basho в липні.

У вересні під час Аki Basho Аонішікі та йокозуна Оносато перед останнім днем мали показник 11-3. Японець переміг і став чемпіоном турніру.

21-річний Сейго Сайто (справжнє ім'я Фуджинокави – прим.) дебютував у макуучі (найсильніший дивізіон – прим.) у липні 2025-го. За цей час він здобув 69 перемог при 51 поразці.

У новому банзуке Фуджинокава отримав ранг секіваке сходу. За нього в рейтинзі сумо вище лише троє озекі (Аонішікі, Котозакура, Кірішіма) та йокозуни Оносато та Хошорю.

Kyushu Basho 2026 проходитиме з 8 по 22 листопада у місті Фукуока.