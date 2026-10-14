Грузинський сумоїст Точіношин: Сподіваюся, що Аонішікі стане йокозуною

Грузин Леван Горгандзе, який у японському сумо виступав з 2006 по 2023 рік під шиконою Точіношин, висловив сподівання, що українець Данило Аонішікі Явгусишин стане першим європейським йокозуною в історії.

Слова Точіношина передає Sponichi.co.jp. Деталі додає Hochi.news.

Зазначимо, що чотири європейці досягали рангу озекі: Котоошу (болгарин Калоян Махлянов), Баруто (естонець Кайдо Хевельсон) Точіношин і Аонішікі.

"Баруто, Котоошу та я не змогли стати йокодуною, тому я був би радий, якби він зміг. Я думаю, що у нього є сила задля цього. Однак я хвилююся за його травми".

Маючи серйозні травми, такі як розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна та розрив плеча, він дав пораду, сказавши:

"Я хвилююся через скутість його нижньої частини тіла. Він молодий, тому все це нормально. Якщо він зробить м'язи навколо тазу більш гнучкими, він зможе боротися в сумо довше".

Нагадаємо, нещодавно Данило став почесним гостем під час матчу чемпіонату Японії з баскетболу.