Аонішікі покращив свій статус озекі: Японська асоціація сумо оголосила новий рейтинг

Традиційно за два тижні до початку нового турніру Японська асоціація сумо публікує оновлений банзуке – рейтинг борців. Данило Аонішікі Явгусишин зберіг ранг озекі.

Про це повідомляє Nikkan Sports.

Звання озекі також утримали японець Котозакура та монгол Кірішіма. Українець отримав позицію Ozeki East 1. Це не впливає на зарплату чи інші привілеї борця, однак східна сторона традиційно вважається престижнішою за західну.

Котозакура посів позицію Ozeki West, а Кірішіма – Ozeki East 2.

Молоді Фуджінокава та Атаміфуджі виступатимуть у ранзі секіваке – третьому за престижністю в ієрархії сумо. До комусубі, четвертого найвищого рангу, підвищилися Чураноумі та Йошинофуджі.

33-річний Шінджі Кізакі, який виступає під ім'ям Чураноумі, вперше в кар'єрі увійшов до сан'яку – групи борців, які посідають чотири найвищі ранги: йокозуна, озекі, секіваке та комусубі.

Оносато та Хошорю зберегли звання йокозун. Цей ранг не передбачає пониження: борець може або продовжувати виступи, або завершити кар'єру. Якщо йокозуна тривалий час демонструє результати, негідні "Великого чемпіона", від нього очікують добровільної відставки.

Українець Сергій Шіші Соколовський опустився на одну позицію й тепер посідає ранг маегашира 10. 29-річний борець дебютував у макуучі – найвищому дивізіоні сумо – в листопаді 2024 року.

До джурьо – другого за силою дивізіону – понизилися одразу шестеро рікіші: монгол Чіошойома та японці Тобізару, Шьодай, Шонанноумі, Ваканошо й Вакатакакаге.

Особливо болючим стало падіння Вакатакакаге. У травні він виграв Кубок Імператора на турнірі Natsu Basho, однак липневий і вересневий турніри пропустив через травму. У підсумку його баланс становив 0-30: у сумо пропуск кожного поєдинку автоматично зараховується як поразка незалежно від причини.

Зазначимо, що Kyushu Basho триватиме з 8 до 23 листопада у місті Фукуока.

Нагадаємо, під час вересневого Aki Basho Данило Аонішікі Явгусишин та Оносато перед останнім днем турніру мали однаковий баланс – 11-3. На жаль, у вирішальному поєдинку японець без особливих проблем переміг 22-річного українця та здобув Кубок Імператора.