Аонішікі знову переміг, головні конкуренти виступають без помилок: результати 2 дня Aki Basho

У Токіо на арені "Рьогоку Кокугікан" завершився другий день гранд-турніру з сумо Aki Basho 2026.

Данило Аонішікі Явгусишин закріпився серед лідерів, здолавши досвідченого Такаясу.

36-річний японець відомий тим, що активно застосовує техніку цупарі (удари або тиск долонями на обличчя опонента). Це робив він і проти українця.

Згодом Аонішікі зумів перетворити сутичку в боротьбу, де підловив Такаясу та виштовхав того за коло.

Сергій Шіші Соколовський зазнав поразки від Такеруфуджі. Японець під час тачі-ай за рахунок сили направив українця до межі дохйо. Далі здобути тріумф було справою майстерності.

Переміг і йокозуна Оносато. Котошохо на початку старався дати конкуренцію, але 195-кілограмовий Дайкі Накамура (справжне ім'я – прим.) показав, чому він досягнув найвищого рангу.

Не програвали Кірішіма, Котозакура та Атаміфуджі, які також знаходяться серед фаворитів на Кубок Імператора.

У вівторок, 15 вересня, Данило буде боротися з Котошохо, який розпочав цей башо з двох поразок.

Опонентом Шіші стане казах Кінбозан. Він, навпаки, наразі має 100-відсотковий показник перемог.

Нагадаємо, раніше Явгусишин прокоментував свій успішний старт на турнірі в Токіо.