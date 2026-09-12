Аонішікі знову озекі, Шіші на новій висоті, Хошорю поза турніром: прев’ю Aki Basho 2026

Після спекотної Нагої велике сумо повертається до Токіо. Уже 13 вересня на арені "Рьоґоку Кокуґікан" розпочнеться п'ятий турнір року – Aki Basho. Попереду п'ятнадцять днів боротьби, які завершаться 27 вересня врученням Кубка імператора.

У липні цей трофей утретє підняв Данило Аонішікі Явгусишин. Сергій Шіші Соколовський теж порадував українських уболівальників, а ось йокозуни знову залишили більше запитань, ніж відповідей.

За два тижні до старту вийшов новий банзуке – рейтинг, який визначає місце кожного рікіші в ієрархії сумо. Для обох українців він приніс хороші новини: Аонішікі повернувся до рангу озекі, а Шіші отримав найвищий ранг у кар'єрі. Тепер головне, щоб здоров'я встигло за підвищеннями.

Данило Аонішікі – квиток до озекі використано

Перед Nagoya Basho ми рахували, скільки перемог потрібно Данилу для повернення до другого за силою рангу. Українець разом із тренером рахували трохи інакше – їх цікавило юшо, тобто чемпіонство.

У підсумку задоволеними залишилися всі. Аонішікі виконав необхідну умову для повернення до озекі, завершив основний турнір із результатом 12-3, а потім виграв чемпіонський плейоф. У вересні він знову виходитиме на дохйо в ранзі, який втратив через пропуск травневого башо.

Проте за красивою історією повернення ховається значно менш приємна історія травм. До Нагої Данило приїхав із проблемним лівим гомілковостопним суглобом. На восьмий день пошкодив великий палець тієї ж ноги, а згодом заболіла й права – українець перевантажував її, намагаючись берегти ліву.

"Чесно кажучи, він був не в тому стані, щоб боротися", – зізнався після турніру його наставник Аджіґава.

Тренер навіть розглядав можливість зняття вихованця з башо. Сам Данило теж думав про перерву, але врешті продовжив боротьбу й дістався до Кубка імператора. Характер допоміг виграти турнір, проте залікувати ним ноги значно складніше.

Данило обрав незвичний для озекі шлях: до самого старту він узагалі не бореться із секіторі. 9 вересня у власній школі він провів п'ятнадцять поєдинків із борцями сандамме – четвертого дивізіону. Замість перевірки сили перевіряв рухи: чи тримається низька стійка, чи слухається ліва нога.

Аджіґава теж спокійний: за його словами, питання лише в тому, чи зможе вихованець боротися у своєму стилі, тож поспішати й ризикувати не варто.

Перші суперники допоможуть швидко зрозуміти, наскільки ноги готові. У перший день Аонішікі зустрінеться з маегаширою №1 Котоейхо. Вони боролися двічі ще в нижчих дивізіонах: у вересні 2024-го Данило програв йому – тоді ще Кототебакарі – у макушіті, а в листопаді того ж року взяв реванш у джурьо.

На другий день чекає Такаясу. Ветеран єдиний раз переміг українця в липні 2025-го, після чого Данило виграв чотири поєдинки поспіль.

Третій Кубок імператора знову підштовхує до розмов про майбутнього українського йокозуну. Але поки що нам хочеться побачити, як Данило впевнено навантажує обидві ноги. Перші поєдинки дадуть більше відповідей, ніж будь-які передтурнірні прогнози.

Шіші тепер найвище у кар'єрі

Перед липневим турніром Сергій опинився біля нижньої межі макуучі – найсильнішого дивізіону сумо. Поруч зібралися незручні суперники, а сам українець повертався після операції на лівому плечі.

Повноцінні тренування він відновив лише за чотири дні до старту. Про цю підготовку ми вже розповідали в підсумках першого тижня Nagoya Basho.

Із такої ситуації Шіші вийшов із результатом 10-5 та підвищенням одразу на п'ять позицій. Тепер він маегашира №9 Заходу – вище у своїй кар'єрі Сергій ще не підіймався.

Щоправда, хороший рахунок не означає, що плече вже дозволяє забути про себе. Літній тур Японією українець пропустив: серед офіційних причин зазначено пошкодження ротаторної манжети лівого плеча. Замість поїздок країною Сергій отримав час на відновлення.

Новий ранг означає нову перевірку. На дев'ятій позиції вже не вийде постійно боротися з тією ж компанією, що й унизу банзуке. Водночас липень показав, що Сергій здатен перемагати навіть після дуже короткої підготовки.

Йокозунам уже не просто бажають успіхів

Оносато завершив липневий турнір із дев'ятьма перемогами, Хошорю – із сімома та достроковим зняттям. Для борців, які мають очолювати чемпіонську гонитву, результати більш ніж скромні.

На засіданні 27 липня Рада з питань йокозун нагадала обом про відповідальність найвищого рангу. Формальних заходів тоді не обговорювали, проте голова Ради Ошіма Тадаморі назвав ситуацію можливою попередньою стадією перед ними. Тож офіційного попередження ще немає, але терпіння теж не безмежне.

Хошорю – коліно не встигло

29 липня монгол переніс операцію з відновлення внутрішньої бокової зв'язки правого коліна та провів тиждень у лікарні. Сам Хошорю розповідав, що травма виявилася серйознішою, ніж він думав: за його словами, лікарі попередили – без операції відновлення могло зайняти рік.

Голова Асоціації Хаккаку скептично оцінив перспективи його участі. 11 вересня скепсис підтвердився: Хошорю пропускає Aki Basho повністю. До повноцінних тренувальних поєдинків він так і не дійшов.

Наставник Тацунамі назвав рішення важким. За його словами, вихованець дуже хотів вийти на дохйо, але довести його до стану, у якому він може показувати своє сумо, не вдалося. Останні тижні далися йокозуні складно й психологічно: через невизначеність він втратив апетит і сон, а разом із ними – близько десяти кілограмів ваги.

Для Хошорю це третій турнір поспіль із пропуском і вже п'ятий за десять башо в ранзі йокозуни. Кубка імператора з білим канатом він досі не піднімав. Тож наступне повернення має стати не просто участю, а відповіддю – і вболівальникам, і Раді.

Оносато – велетень знову набирає хід

У японця приводів для обережного оптимізму більше. На тренуванні 4 вересня Оносато провів п'ятнадцять поєдинків і виграв десять. Найбільше роботи дісталося Кірішімі – одинадцять сутичок із результатом 6-5 на користь йокозуни.

Сам Оносато відчуває покращення, але ліве плече ще потребує уваги. Навіть літній тур він на певний час залишав заради лікування.

Хаккаку ж десять тренувальних перемог не надто вразили. Голова Асоціації звернув увагу на зависоку стійку та відсутність звичного натиску, яким Оносато раніше відкидав суперників.

"Цього турніру йому теж буде важко", – підсумував Хаккаку.

Тепер Оносато залишився єдиним йокозуною на турнірі. Наскільки близько він до того велетня, проти якого суперники часто не встигали нічого вигадати, побачимо вже на дохйо.

Кірішіма – білий канат знову поруч

У липневому прев'ю ми припускали, що Нагоя може стати останнім великим шансом Кірішіми на найвищий ранг. На щастя для монгола, шанс залишився і на вересень.

Результат 12-3 та участь у чемпіонському плейоф дозволили продовжити цунаторі – гонитву за званням йокозуни. Керівник суддівського департаменту Асакаяма позитивно оцінив дванадцять перемог, але вимога залишилася: потрібне чемпіонство високого рівня. До уваги братимуть і рахунок, і саму боротьбу. Перед стартом Асакаяма повторив: просто виграти турнір недостатньо.

Найпереконливіше виглядали б 14-1 або 15-0 із Кубком імператора. Можна згадати Кісеносато, який отримав найвищий ранг після першого чемпіонства з рахунком 14-1 у січні 2017 року. Кірішімі теж потрібен турнір, який стане головним аргументом на його користь.

Чому для одного озекі достатньо такого результату, а іншому доводиться переконувати Раду ще раз? Про умови отримання найвищого рангу ми вже розповідали у відео на YouTube про шлях до йокозуни. Перед черговою спробою Кірішіми саме час згадати, як оцінюють претендентів на білий канат.

До Aki Basho монгол готується активно: на спільному тренуванні виграв десять із шістнадцяти поєдинків, зокрема багато боровся з Оносато. Сам Кірішіма перед стартом говорив, що найважливіше – настрій не програвати.

Вакатакакаге – тепер головне повернутися

Ще у травні Вакатакакаге піднімав Кубок імператора й говорив про ранг озекі. Тепер йому доводиться готуватися до зовсім іншого підйому – з нижчих дивізіонів.

Через пропуск Нагоя башо японець опустився із секіваке до маегашири №12 Сходу. Вересневий турнір він також пропускає, тож у листопадовому банзуке його вже очікує джурьо. Для травмованого чемпіона винятку не зроблять.

Причина – гострий компартмент-синдром лівої ноги, про який ми згадували в попередньому прев'ю. Після травми на тренуванні 1 липня Вакатакакаге довелося терміново оперувати. Загалом він переніс чотири операції. За словами наставника Арашіо, затримка першої на півтори-дві години могла коштувати борцеві ноги.

Вакатакакаге у повний зріст. Видно шрам на нозі після операції.

Строк повернення поки не визначений. Тому й участь у листопадовому башо не можна вважати гарантованою. Якщо відновлення затягнеться і доведеться пропускати наступні турніри, під загрозою опиниться вже місце серед секіторі – борців двох оплачуваних дивізіонів.

Падіння до макушіти залишається можливим наслідком тривалої паузи, хоча рішення про пропуск листопада наразі не оголошене.

Він уже проходив шлях із макушіти назад до найсильніших після травми 2023 року. Дуже не хочеться, щоб цю подорож довелося повторювати. Але зараз найважливіше, щоб нога дозволила йому взагалі повернутися до свого сумо.

Основні інтриги Акі башо

– Чи дозволять ноги Аонішікі знову боротися за юшо? Повернення до озекі вже оформлене, чемпіонські амбіції залишилися. Тепер хочеться, щоб під ними була надійна опора.

– Чи закріпиться Шіші на найвищому ранзі в кар'єрі? Маегашира №9 – нова територія для українця. Качі-коші дасть можливість піднятися в банзуке ще вище.

– Чи витягне Оносато турнір за двох йокозун? Хошорю вибув ще до старту, тож питання до найвищого рангу тепер адресовані одному борцеві. Відповідати доведеться перемогами.

– Чи перетворить Кірішіма черговий шанс на білий канат? Близькість до трофея йому вже знайома. Цього разу потрібен сам трофей – бажано з мінімумом поразок.

– Чи з'явиться ще один озекі? Атаміфуджі після дев'яти перемог у травні та дванадцяти в липні підходить до важливого турніру. Ще дванадцять дозволять набрати звичний орієнтир для підвищення – 33 перемоги за три башо в сан'яку. Асакаяма підтвердив, що вересень може стати для нього турніром на озекі, хоча остаточне рішення залежатиме від результату та його оцінки.

Де дивитися Aki Basho 2026