Аонішікі впевнено переміг, Шіші програв улюбленцю публіки: результати 1 дня Aki Basho

У Токіо на арені "Рьогоку Кокугікан" стартував гранд-турнір із сумо Aki Basho 2026.

Українські борці Данило Аонішікі Явгусишин та Сергій Шіші Соколовський показали різні результати.

Данило на цей турнір виходить у ранзі озекі (вище лише титул йокозуни). Його суперником був Котоейхо.

Явгусишин відразу зумів захопити обома руками маваші (пояс) суперника. Данило спробував відразу провести кидок, але японець зумів заблокувати.

Друга спроба від Аонішікі також була невдалою, але рікіші вже знаходилися на краю дохйо, тому надалі українець класичним йорікірі (виштовхування) таки дотис опонента.

Сергій Шіші Соколовський зустрічався з Урою. Цього сумоїста обожнює публіка за його артистичність, пластичність та швидкість.

За рахунок цього Ура здобув і перемогу. Він "втік" від українця, розбалансував його і переміг поштовхом у спину.

Перемоги здобули також фаворити змагань: секіваке Атаміфуджі, озекі Кірішіма та йокозуна Оносато.

Наступним суперником Данила буде досвідчений Такаясу. 36-річний японець за кар'єру в макуучі (найвищий дивізіон) здобув 10 джун-юшо (друге місце). Сергій боротиметься проти Такеруфуджі.

Нагадаємо, раніше Аонішікі озвучив мету на Aki Basho 2026.