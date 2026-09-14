Сумоїст Аонішікі висловився про вдалий старт на Aki Basho 2026

Українець Данило Аонішікі Явгусишин розпочав токійський гранд-турнір сумо Aki Basho 2026 з перемоги над японським рікіші Котоейхо. Сумоїст задоволений успіхом, але знайшов і мінуси в своїй боротьбі.

Його слова цитує Hochi.news. Деталі додає Sponichi.co.jp.

"Це було не ідеально, бо він спочатку захопив мене, але моя реакція після цього була хорошою. Це було не погано, і це також не було добре. Я хочу продовжувати наполегливо працювати в такому ж стилі".

Для 22-річного Аонішікі це вже 10-й турнір у макуучі (найсильніший дивізіон). Він визнає, що тепер значно менше хвилюється перед стартовим днем.

" Порівняно з тим, коли я вперше потрапив до вищого дивізіону, я думаю, що став менше хвилюватися про перший день".

Данило на цей турнір виходить у ранзі озекі. Якщо він здобуте Кубок Імператора, то отримає статус "цуноторі" – претендента на титул йокозуна.

Українець уже мав його, коли виграв турніри в листопаді минулого року та січні. На жаль, через травму на березневому башо він показав результат 7-8, а потім взагалі пропустив травневий турнір.

За історію професійного сумо вищого рангу йокозуна удостоїлися 75 борців. Цей престижний титул був заснований у Японії у XVIII столітті, а кожному спортсмену надається порядковий номер відповідно до історичної хронології отримання звання.

48-м йокозуною (1961-1971) в історії є Тайхо Кокі. Його батьком був українець Маркіян Баришко. Тайхо за кар'єру виграв 32 Кубки Імператора.