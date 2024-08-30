Щетнік з рекордом виграла кваліфікацію Паралімпіади-2024

Сьогодні, 30-го серпня, розпочалася першість з кульової стрільби на Паралімпійських Іграх-2024.

Першою у тирі змагалася українська представниця Ірина Щетнік, яка виступає у класі SH1.

Зазначимо, що 24-річна українка є володаркою декількох рекордів, зокрема світового рекорду кваліфікацій у пневматичній гвинтівці, на дистанції 10 м, стоячи. Сьогодні ж їй підкорилося чергове досягнення — з результатом у 627,5 бала Щетнік виграла кваліфікацію з паралімпійським рекордом.

Фінал з стрільби з гвинтівки R2 на 10 метрів відбудеться сьогодні о 12:45.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. За всіма подіями другого дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.