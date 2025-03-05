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Збірна України з фехтування назвала склад на етап Кубку світу

Олександр Булава — 5 березня 2025, 20:54
Збірна України з фехтування назвала склад на етап Кубку світу
ФФУ

Став відомий склад збірної України на етап Кубку світу з фехтування на рапірах серед жінок та чоловіків, який відбудеться у Каїрі, Єгипет.

Про це повідомляє ФФУ.

Національну команду представлять 5 спортсменів та 8 спортсменок:

Чоловіки: Андрій Черкашин, Дмитро Чучукало, Даниїл Гойда, Євген Лазаренко, Андрій Погребняк

Жінки: Катерина Буденко, Вікторія Горпенченко, Дарія Миронюк, Крістіна Петрова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Світлана Сопіт, Анна Тарасенко

Розклад змагань

6 березня, четвер (жінки, особисті)

09:00 – груповий тур. попередній тур прямого вибування до Т64

7 березня, п'ятниця (чоловіки, особисті)

09:00 – груповий тур, попередній тур прямого вибування до Т64

8 березня, субота (особисті)

08:00 – жінки Т64
09:40 – чоловіки Т64
16:30 – півфінали, фінали

9 березня, неділя (командні)
08:00 – чоловіки Т32
08:00 – жінки Т32

Нагадаємо, напередодні українські шпажистки захистили титул чемпіонок Європи в команді, який тривав у турецькій Анталії.

Збірна України з фехтування

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