Збірна України з фехтування назвала склад на етап Кубку світу
Став відомий склад збірної України на етап Кубку світу з фехтування на рапірах серед жінок та чоловіків, який відбудеться у Каїрі, Єгипет.
Про це повідомляє ФФУ.
Національну команду представлять 5 спортсменів та 8 спортсменок:
Чоловіки: Андрій Черкашин, Дмитро Чучукало, Даниїл Гойда, Євген Лазаренко, Андрій Погребняк
Жінки: Катерина Буденко, Вікторія Горпенченко, Дарія Миронюк, Крістіна Петрова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Світлана Сопіт, Анна Тарасенко
Розклад змагань
6 березня, четвер (жінки, особисті)
09:00 – груповий тур. попередній тур прямого вибування до Т64
7 березня, п'ятниця (чоловіки, особисті)
09:00 – груповий тур, попередній тур прямого вибування до Т64
8 березня, субота (особисті)
08:00 – жінки Т64
09:40 – чоловіки Т64
16:30 – півфінали, фінали
9 березня, неділя (командні)
08:00 – чоловіки Т32
08:00 – жінки Т32
Нагадаємо, напередодні українські шпажистки захистили титул чемпіонок Європи в команді, який тривав у турецькій Анталії.