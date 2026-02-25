Я вважав його крутим: сумоїст Аонішікі висловився про Шевченка

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин під час спілкування з журналістами пригадав, що в дитинстві грав у футбол. Він виділив Андрія Шевченка, колишнього лідера та екснаставника збірної України.

Слова спортсмена передає Hochi.com.

"Я вважав його крутим", – сказав він про володаря "Золотого м'яча" 2004 року.

Аонішікі додав, що в футболі цінує не забиті голи, а техніку та передачі.

"Я б сказав, що віддаю перевагу асистентам. Майстерність і техніка. Важче пристосовуватися до інших, тому мені це більше подобається", – додав він.

Раніше Данило говорив японським журналістам, що дуже хоче побачити матч Україна – Японія на ЧС-2026.

Нагадаємо, наприкінці січня Аонішікі вдруге поспіль виграв Кубок Імператора. Минулого року Данило виграв Kyushu Basho.

Наступний гранд-турнір Natsu Basho відбудеться з 8 по 22 березня в Осаці. У разі перемоги або домінантного виступу (14-1, 13-2) український спортсмен може отримати ранг йокозуна.