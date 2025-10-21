Канадці будуть грати вперше за 32 роки: визначилися фіналісти Світової серії

Єдина канадська франшиза в Major League Baseball Торонто Блю Джейс вперше за 32 роки зіграють за титул чемпіона Світової серії. Вони перемогли Сіетл Марінерс з рахунком 4:3 у вирішальній сьомій грі фіналу Американської ліги та виграли серію з тим самим рахунком.

У боротьбі за головний трофей вони зустрінуться з чинним чемпіоном МЛБ Лос-Анджелес Доджерс. Перша гра відбудеться у п'ятницю.

Світова серія відбудеться в Канаді лише втретє. Востаннє, коли Блю Джейс доходили до фіналу у 1992 та 1993 роках, вони забрали додому титул.

За наступні 32 роки Торонто лише шість разів потрапляв у плейоф.

Зазначимо, що перед сезоном канадці видали контракт на 500 млн за 14 років своїй головній зірці Владіміру Герреро.

Для Доджерс це вже п'ятий вихід у Світову серії за останні 9 років. Їм вдалося стати чемпіонами торік і в 2020-му. Фінали 2017 та 2018 років каліфорніці програли.