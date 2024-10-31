Вдруге за останні 5 років: Доджерс у Нью-Йорку здолали Янкіс та виграли Світову серію

У ніч на 31 жовтня відбувся 5 матч Світової серії між Нью-Йорк Янкіс та Лос-Анджелес Доджерс.

Гра завершилася з рахунком 7:6 на користь каліфорнійської франшизи, що і дозволило виграти Світову серію.

Янкіс не мали права на помилку. Після 4 інінгів вони вели з рахунком 5:0, але вдала гра бетерів дозволила "шахраям" зрівняти рахунок. Схоже, це завдало психологічного удару господарям. Лос-Анджелес довів гру до перемоги.

Доджерс стали чемпіонами Major League Baseball. Для них це 8 титул в історії. Востаннє переможцями Лос-Анджелес був у сезоні-2020.

МЛБ – Світова серія

5 матч, 31 жовтня

Нью-Йорк Янкіс – Лос-Анджелес Доджерс 6:7 (Доджерс виграв серію до чотирьох перемог – 4:1)

Огляд матчу: