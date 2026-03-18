Венесуела виграла свій дебютний трофей WBC, обігравши зіркову збірну США з бейсболу

Софія Кулай — 18 березня 2026, 09:31
Збірна Венесуели – переможець WBC з бейсболу
Збірні Венесуели та США зійшлись у фіналі World Baseball Classic, який відбувся у ніч із 17-го на 18-те березня у Маямі.

Вирішальний поєдинок закінчився сенсаційною перемогою венесуельських бейсболістів з рахунком 3:2.

Ця перемога стала справжнім національним святом для Венесуели, де оголосили позаплановий вихідний день, аби дати людям насолодитись історичним успіхом своєї національної бейсбольної команди.

"Я вирішила оголосити завтрашній день Національним днем ​​святкування, неробочим днем, за винятком працівників життєво важливих сфер послуг, щоб наша молодь могла вийти на площі, до парків, щоб відсвяткувати. Завтра усі на великий концерт: Венесуела тріумфує разом!" – написала виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес у своєму профілі в соцмережі Х.

Найціннішим гравцем турніру визнали венесуельця Майкела Гарсію.

Відзначимо, що "бронзу" змагань виграла збірна Домініканської Республіки.

Раніше видання Чемпіон підготувало матеріал про основні правила та сленги у бейсболі. Детальніше про цей вид спорту можна прочитати – тут.

