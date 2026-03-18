Венесуела виграла свій дебютний трофей WBC, обігравши зіркову збірну США з бейсболу

Збірні Венесуели та США зійшлись у фіналі World Baseball Classic, який відбувся у ніч із 17-го на 18-те березня у Маямі.

Вирішальний поєдинок закінчився сенсаційною перемогою венесуельських бейсболістів з рахунком 3:2.

TEAM VENEZUELA WINS ITS FIRST #WORLDBASEBALLCLASSIC! pic.twitter.com/pysxBJiZZf — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Ця перемога стала справжнім національним святом для Венесуели, де оголосили позаплановий вихідний день, аби дати людям насолодитись історичним успіхом своєї національної бейсбольної команди.

"Я вирішила оголосити завтрашній день Національним днем ​​святкування, неробочим днем, за винятком працівників життєво важливих сфер послуг, щоб наша молодь могла вийти на площі, до парків, щоб відсвяткувати. Завтра усі на великий концерт: Венесуела тріумфує разом!" – написала виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес у своєму профілі в соцмережі Х.

Найціннішим гравцем турніру визнали венесуельця Майкела Гарсію.

Відзначимо, що "бронзу" змагань виграла збірна Домініканської Республіки.

