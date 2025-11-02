Визначився переможець Світової серії з бейсболу

Лос-Анджелес Доджерс – чемпіони Світової серії 2025.

Каліфорнійці здобули перемогу над Торонто Блю Джейс із рахунком 5:4, що дозволило виграти фінальну серію 4:3.

Гра затягнулася на 11 інінгів, що є рідкістю для бейсбола. Вирішальний хоум-ран зробив Вілл Сміт.

MVP світової серії став пітчер Йошінобу Ямамото.

Вирішальний поєдинок проходив на "Роджерс Центр" у Торонто, але 45 тисяч уболівальників на трибунах не допомогли канадцям.

Вперше з 2019 року чемпіон світової серії визначався в сьомій грі.

Для Доджерс це другий титул поспіль. Рік тому вони здолали Нью-Йорк Янкіз.

Лос-Анджелес став першою командою, яка здобула back-to-back титул із часів Нью-Йорк Янкіз, які виграли три чемпіонати поспіль у період з 1998 по 2000 рік.

У Доджерс тепер 9 перемог у Світовій серії. За цим показником вони посідають третє місце в Major League Baseball. Попереду лише Сент-Луїс Кардіналс (11 титулів) та Нью-Йорк Янкіз (27).