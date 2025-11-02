Визначився переможець Світової серії з бейсболу
Лос-Анджелес Доджерс – чемпіони Світової серії 2025.
Каліфорнійці здобули перемогу над Торонто Блю Джейс із рахунком 5:4, що дозволило виграти фінальну серію 4:3.
Гра затягнулася на 11 інінгів, що є рідкістю для бейсбола. Вирішальний хоум-ран зробив Вілл Сміт.
MVP світової серії став пітчер Йошінобу Ямамото.
Вирішальний поєдинок проходив на "Роджерс Центр" у Торонто, але 45 тисяч уболівальників на трибунах не допомогли канадцям.
Вперше з 2019 року чемпіон світової серії визначався в сьомій грі.
Для Доджерс це другий титул поспіль. Рік тому вони здолали Нью-Йорк Янкіз.
Лос-Анджелес став першою командою, яка здобула back-to-back титул із часів Нью-Йорк Янкіз, які виграли три чемпіонати поспіль у період з 1998 по 2000 рік.
У Доджерс тепер 9 перемог у Світовій серії. За цим показником вони посідають третє місце в Major League Baseball. Попереду лише Сент-Луїс Кардіналс (11 титулів) та Нью-Йорк Янкіз (27).