Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Визначився чемпіон Європи з бейсболу

Руслан Травкін — 28 вересня 2025, 11:36
Визначився чемпіон Європи з бейсболу
wbsceurope.org

Завершився чемпіонат Європи з бейсболу, який проходив у Нідерландах, Бельгії та Італії.

У фіналі Нідерланди здолали Італію з рахуноком 6:5. Поєдинок відбувся в Роттердамі.

Бейсбол – чемпіонат Європи
Фінал, 27 вересня

Нідерланди – Італія - 6:5

Для "ораньє" це була 35-та участь у континентальній першості. Ця збірна 25 разів ставала чемпіоном.

Італія на Євро-2023 посіла дев'яте місце. Загалом італійці 10 разів вигравали ЧЄ.

Ці збірні є домінантними на континенті. Ще двічі титул здобували іспанці та одного разу бельгійці.

Збірна України посідає 41 місце світового рейтингу. "Синьо-жовті" ще жодного разу не виходили до основної стадії чемпіонату Європи.

Читайте також :
Відео Фото Що таке бейсбол? Правила гри, функції гравців, сленг
бейсбол Чемпіонат Європи

бейсбол

Пілот нової команди Формули-1 зробить перший кидок наступного матчу Лос-Анджелес Доджерс
Курйоз на бейсболі: жінка відібрала м’яч у хлопчика, але клуб влаштував йому справжнє свято
Швидкість 105 миль на годину: під час матчу МЛБ гравцеві м'яч розбив обличчя
Помер дворазовий чемпіон Світової серії з бейсболу
Отані оновив кілька історичних досягнень у МЛБ

Останні новини