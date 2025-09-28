Визначився чемпіон Європи з бейсболу

Завершився чемпіонат Європи з бейсболу, який проходив у Нідерландах, Бельгії та Італії.

У фіналі Нідерланди здолали Італію з рахуноком 6:5. Поєдинок відбувся в Роттердамі.

Бейсбол – чемпіонат Європи

Фінал, 27 вересня

Нідерланди – Італія - 6:5

Для "ораньє" це була 35-та участь у континентальній першості. Ця збірна 25 разів ставала чемпіоном.

Італія на Євро-2023 посіла дев'яте місце. Загалом італійці 10 разів вигравали ЧЄ.

Ці збірні є домінантними на континенті. Ще двічі титул здобували іспанці та одного разу бельгійці.

Збірна України посідає 41 місце світового рейтингу. "Синьо-жовті" ще жодного разу не виходили до основної стадії чемпіонату Європи.