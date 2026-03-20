Аонішікі врятувала швидкість, Шіші прикро поступився: результати Haru Basho

Завершився 13 день турніру з сумо Haru Basho 2026, який проходить у місті Осака.

Українець Данило Аонішікі Явгусишин зустрічавіся з Котозакурою, який також має ранг озекі.

Цей суперник походить із сім'ї сумоїстів. Його дід – Котозакура Масакатцу перший – у 1973-му став йокозуною. Тато теж був активним сумоїстом і досягав рангу секіваке.

Данило активно розпочав, але за рахунок натиску виштовхати японця не вдалося. Потім Аонішікі зробив щось неймовірне.

21-річний вінничанин втратив рівновагу і повернувся до суперника спиною. Спритність дозволила Аонішікі викрутитися й здобути перемогу.

Сергій Шіші Соколовський провів рівний поєдинок із Тобізару. Мелітополець пішов на кидок, але першим упав.

Лідер турніру Кірішіма провів рівний бій з Охо. Монголу було складно, проте свою 12 перемогу він таки здобув.

Йокозуна Хошорю здолав Котошохо, чим фактично відкрив дорогу до юшо (перемоги на турнірі) своєму земляку.

Кірішімі задля успіху вистачить однієї перемоги в останні два дні. Навіть за умови двох поразок він може виграти, якщо Хошорю та Котошохо програють хоча б раз.

Турнірна таблиця Haru Basho 2026

Відкласти його тріумф може саме Данило, оскільки завтра українець зійдеться на дохйо саме з Кірішімою. Суперником Шіші буде Котоейхо.

Йокозуна Хошорю боротиметься з Котозакурою. А в останній день на Хошорю чекатими вже Данило.

Явгусишину зарано розслаблятися. Зараз його результат 6-7. Щоб не отримати маке-коші (7-8 і гірше), йому треба здолати й Кірішіму та Хошорю.

Маке-коші означатиме, що він отримує кадобан (попередження). Якщо на травневому турнірі український сумоїст знову покаже маке-коші, то буде понижений з рангу озекі.

Нагадаємо, колишня зірка сумо розчарований результатами представника України.