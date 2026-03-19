Сумоїст Аонішікі: Моє тіло рухається не так, як я хочу

Руслан Травкін — 19 березня 2026, 23:25
Сумоїст Аонішікі: Моє тіло рухається не так, як я хочу
Данило Аонішікі Явгусишин
hochi.news

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин визнав, що не демострує тих результатів, на які сподівався.

Слова молодого озекі передає Hochi.news.

"Я хотів зайти всередину під час сутички. Моє тіло не рухається так, як я хочу. Я хочу мати змогу добре боротися, незважаючи на це", – заявив Данило.

Сьогодні він програв Даієйшо. Тепер показник Аонішікі 5-7. Він знаходиться за крок від маке-коші (7-8 та гірше).

З від'ємним показником поразок-перемог сумоїсти отримують пониження (якщо не в ранзі йокозуни). Озекі також мають певну перевагу. Спочатку вони отримують кадобан – попередження.

Якщо сумоїст із титулом озекі двічі поспіль отримує маке-коші, то "падає" до рангу комусубі (менша зарплата, не запрошують на різні церемонії).

Завтра суперником Явгусишина буде ще один озекі – Котозакура. Розклад на останні два дні ще немає, але, ймовірно, опонентами українського сумоїста будуть монгол Кірішіма (лідер турніру) та йокозуна Хошорю. 

Нагадаємо, матч Данила відвідав його друг та студентка з України. 

Читайте також :
Відео Що таке сумо? Історія, термінологія та правила виду спорту, де популярність почали здобувати українці
Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

Сумо

Аонішікі програв, йокозуна фактично вибув із чемпіонської гонки: результати Haru Basho
Колишній суперник і друг Аонішікі: Його кар'єра тільки починається
Є ризик отримати маке-коші: сумоїсти Аонішікі та Шіші поступилися на турнірі Haru Basho
Яскравий кидок від Аонішікі, Шиші програв казаху: результати Haru Basho
Боги не займаються цим: експосол України в Японії пояснив, чому Аонішікі не робить політичних заяв

