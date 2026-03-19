Сумоїст Аонішікі: Моє тіло рухається не так, як я хочу

Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин визнав, що не демострує тих результатів, на які сподівався.

Слова молодого озекі передає Hochi.news.

" Я хотів зайти всередину під час сутички. Моє тіло не рухається так, як я хочу. Я хочу мати змогу добре боротися, незважаючи на це", – заявив Данило.

Сьогодні він програв Даієйшо. Тепер показник Аонішікі 5-7. Він знаходиться за крок від маке-коші (7-8 та гірше).

З від'ємним показником поразок-перемог сумоїсти отримують пониження (якщо не в ранзі йокозуни). Озекі також мають певну перевагу. Спочатку вони отримують кадобан – попередження.

Якщо сумоїст із титулом озекі двічі поспіль отримує маке-коші, то "падає" до рангу комусубі (менша зарплата, не запрошують на різні церемонії).

Завтра суперником Явгусишина буде ще один озекі – Котозакура. Розклад на останні два дні ще немає, але, ймовірно, опонентами українського сумоїста будуть монгол Кірішіма (лідер турніру) та йокозуна Хошорю.

Нагадаємо, матч Данила відвідав його друг та студентка з України.