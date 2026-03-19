Сумоїст Аонішікі: Моє тіло рухається не так, як я хочу
Український сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин визнав, що не демострує тих результатів, на які сподівався.
Слова молодого озекі передає Hochi.news.
"Я хотів зайти всередину під час сутички. Моє тіло не рухається так, як я хочу. Я хочу мати змогу добре боротися, незважаючи на це", – заявив Данило.
Сьогодні він програв Даієйшо. Тепер показник Аонішікі 5-7. Він знаходиться за крок від маке-коші (7-8 та гірше).
З від'ємним показником поразок-перемог сумоїсти отримують пониження (якщо не в ранзі йокозуни). Озекі також мають певну перевагу. Спочатку вони отримують кадобан – попередження.
Якщо сумоїст із титулом озекі двічі поспіль отримує маке-коші, то "падає" до рангу комусубі (менша зарплата, не запрошують на різні церемонії).
Завтра суперником Явгусишина буде ще один озекі – Котозакура. Розклад на останні два дні ще немає, але, ймовірно, опонентами українського сумоїста будуть монгол Кірішіма (лідер турніру) та йокозуна Хошорю.
Нагадаємо, матч Данила відвідав його друг та студентка з України.