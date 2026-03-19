Ексзірка сумо: Аонішікі немов підмінили

Руслан Травкін — 19 березня 2026, 23:52
Ексзірка сумо: Аонішікі немов підмінили
Данило Аонішікі Явгусишин
Колишній озекі Коконое (спражнє ім'я Чіотайкай Рюдзі), який зараз є заступником керівника суддівського відділу, збентежений результатами Данила Аонішікі Явгусишина.

Його слова передає Nikkansports.com.

"Може він десь на травмі? Цікаво, що трапилося? З таким способом програшу він має десь отримати травму. Він ніби інша людина.

Стиль Аонішікі полягає в тому, щоб постійно тиснути. Якщо він відступає, має бути якась травма. Щось з ним не так на цьому турнірі", – сказав Коконое.

Рюдзі мав професійну кар'єру з 1992 до 2010 року. У 1997-му Коконое здобув дві перемоги в джурьо (другому за силою дивізіоні).

Після дебюту в макуучі поступово покращував свої результати. У березні 1999-го був підвищений до озекі. У цьому ранзі він протримався 10 років.

За 12 днів Haru Basho Данило має показник 5-7. На останніх двох турнірах українець загалом програв лише 6 сутичок.

Раніше Явгусишин визнав, що його тіло не рухається так, як треба. 

Сумо Данило Аонішікі Явгусишин

Данило Аонішікі Явгусишин

