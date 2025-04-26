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У Києві організують Spartan-забіг на честь героїчної операції в Маріуполі

Олексій Погорелов — 26 квітня 2025, 12:05
Spartan-забіг
Spartan-забіг

17-18 травня у київському ВДНГ відбудеться Spartan-забіг, який буде організований на честь надскладної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2022 році.

Spartan Race Ukraine збирається провести масштабний забіг у Києві, у якому зможуть взяти участь усі бажаючі.

Організація вирішила присвятити цей забіг річниці героїчної операції ГУР, а саме польотам в оточений Маріуполь. Кошти будуть передані на підтримку спецпідрозділів ГУР

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Протягом двох днів учасники братимуть участь у п'яти форматах забігу. Також передбачається участь дітей та людей з порушеннями опорно-рухового апарату та ампутаціями.

Після фінішу абсолютно всі учасники всіх категорій отримають медаль фінішера та футболку Spartan.

Варто зазначити, що минулого року в Україні були проведены три таких благодійних забіги. Вони допомогли зібрати 5,7 мільйона гривень, які пішли на придбання дронів для ГУР та полку К2.

Нагадаємо, що вчора, 25 квітня, Анна Максименко стала чемпіонкою молодіжного Євро з фехтування. Це її перша в кар'єрі золота медаль континентальної першості.

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