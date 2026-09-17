Зірковий снукерист після фатального промаху пропустить восьмий турнір поспіль

Північноірландець Марк Аллен вирішив знятися з турнірів International Championship та Shenzhen Open. У сезоні-2026/27 снукерист пропустить уже 8 турнір поспіль.

Про це повідомляє Metro.co.uk.

40-річний спортсмен не грав із травневого чемпіонату світу, де він програв у півфіналі майбутньому чемпіону У Іцзе.

Відтоді він пропустив нерейтинговий Shanghai Masters та низку рейтингових турнірів: Championship League, China Open, Wuhan Open, British Open та English Open.

Кожного разу відсутність Аллена була оголошена "з особистих причин", але характер цих проблем не розкривається. World Snooker Tour підтвердив, що знаходиться в контакті зі снукеристом.

Схоже, на Марка сильно вплинула поразка від Іцзе. За рахунку 16:15 (до 17 перемог) на свою користь Марк поступався супернику 62:72.

Справа дійшла до останніх кольорових. Аллен забив не найпростіший рожевий (6 очок). Йому було достатньо забити останній чорний (7 очок), щоб вийти у фінал.

Вихід на кулю був чудовий. Зазвичай, у такій позиції удар реалізувати зможе кожен гравець мейн-туру. Чорна куля "облизала" губи лузи, але не впала.

Іцзе влучив, а потім оформив путівку до фіналу в наступному фреймі.

Марк отримав статус професіонала в 2005 році. З того часу він виграв 11 рейтингових титулів. Тричі (2009, 2023, 2026) доходив до півфіналу чемпіонатів світу. З травня по серпень 2024-го був №1 світового рейтингу.