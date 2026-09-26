Воллерінг стала чемпіонкою світу в груповій гонці

Нідерландська велогонщиця Демі Воллерінг виграла жіночу групову гонку серед еліти на чемпіонаті світу 2026 року. В її рамках спортсменки подолали 180 км горбистої дистанції з Броссара до Монреаля.

Маршрут жіночої групової гонки ProCyclingStats.com

У парному фінішному спринті Воллерінг випередила полячку Катаржину Невядому-Фінні. Топ-3 з відставанням у 4 секунди замкнула італійка Еліза Лонго Боргіні.

WORLD TITLE FOR VOLLERING! 🌈

Demi Vollering is crowned World Champion for the first time! 👑 pic.twitter.com/FdGQyxfg8r — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 26, 2026

Україну в цій гонці представляли дві спортсменки – Ольга Кулинич і Валерія Кононенко. Обидві дістатися фінішу не зуміли.

Підсумкові результати:

У неділю, 27 вересня, чемпіонат світу-2026 у Монреалі завершиться груповою гонкою серед чоловіків у елітній категорії. Раніше повідомлялося про те, що збірна Словаччини заявила на неї свого масажиста.