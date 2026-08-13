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Українка Білецька здобула золото та срібло на міжнародному турнірі з велотреку у Литві

Денис Шаховець — 13 серпня 2026, 08:49
Українка Білецька здобула золото та срібло на міжнародному турнірі з велотреку у Литві
LDSF

23-річна українка Алла Білецька здобула золоту та срібну медалі на міжнародному рейтинговому турнірі другої категорії з велотреку в Литві. Вона стала чемпіонкою у спринті та посіла друге місце у кейрині.

У фіналі спринту Білецька зустрілася з представницею Польщі. Українська велогонщиця перемогла суперницю в обох заїздах та виборола золоту нагороду.

Ще одну медаль Білецька здобула у кейрині. У цій дисципліні спортсменка фінішувала другою, поповнивши свою скарбничку сріблом.

Близьким до медалі на цьому турнірі був ще один представник України Богдан Данильчук. У фіналі за третє місце у спринті він поступився представнику Литви та завершив змагання на четвертій позиції.

Нагадаємо, нещодавно українська велогонщиця Анна Колижук отримала важкі травми під час трекової велогонки.

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